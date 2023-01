Rebajas de lujo: 10 prendas que realmente merece la pena comprar

Durante estos días te hemos ido contando cómo convertirte en toda una experta de las rebajas de enero. Desde las prendas de Zara que van a comprar las expertas hasta los outlets donde encontrar todavía más descuentos. También te hemos repetido a la saciedad que este momento de rebajas no debe ser algo compulsivo en donde te lances a comprar sin control y lo primero que te entre por los ojos, si no que como todo en la moda, debe ser una compra consciente y reflexiva, en la que intervienen varios factores, por lo que preparase para ellas es algo cada vez más necesario.

Es por todo ello que igual que corremos raudas a las rebajas de las cadenas de fast fashion, donde encontramos rebajas de apenas 10 euros que nos impulsan a comprar como si fuese una ganga, y la mayoría de las veces prendas que apenas usaremos más allá de una temporada, nosotras te animamos a que aproveches este momento del año para invertir en lujo. Porque hay prendas que el resto del año parecen muy alejadas a nuestro presupuesto, pero que en estas fechas pueden estar mucho más al alcance de la mano de lo que pensamos. Ese bolso con el que siempre soñaste, o un vestido con el que solucionar todos los eventos de la próxima temporada, un básico infalible en tu armario al que recurrir una y otra vez como una buena camisa, incluso un vaquero eterno con el corte y ajuste perfecto.

Vestido midi Ariah de mezcla de algodón con estampado escalonado, de Ulla Johnson (429 euros)

Vestido midi Ariah de mezcla de algodón con estampado escalonado, de Ulla Johnson FOTO: Ulla Johson

Jersey punto rayas, de Acne Studios (258 euros)

Jersey punto rayas, de Acne Studios FOTO: Acne Studios

Vaqueros rectos de tiro alto, de Valentino (553 euros)

Vaqueros rectos de tiro alto, de Valentino FOTO: Valentino

Botas de cuero hasta la rodilla, de 3.1 Philip Lim (390 euros)

Botas de cuero hasta la rodilla, de 3.1 Philip Lim FOTO: 3.1 Philip Lim

Camisa Lui de popelina de algodón a rayas, de Frankie Shop (77,50 euros)

Camisa Lui de popelina de algodón a rayas, de Frankie Shop FOTO: Frankie Shop

Conjunto camisa y pantalón lino volantes Rumba, de Sleeper (134,39)

Conjunto camisa y pantalón lino volantes Rumba, de Sleeper FOTO: Sleeper

Bolso al hombro Frayme Zipit pequeño de piel vegetariana, de Stella McCartney (777 euros)

Bolso al hombro Frayme Zipit pequeño de piel vegetariana, de Stella McCartney FOTO: Stella McCartney

Minivestido fruncido de punto con ribete de piel sintética, de Isabel Marant (425 euros)

Minivestido fruncido de punto con ribete de piel sintética, de Isabel Marant FOTO: Isabel Marant

Pantalones pitillo de piel tobilleros, de Theory (347,50 euros)

Pantalones pitillo de piel tobilleros, de Theory FOTO: Theory

Vestido midi en mezcla de cachemir y lana de canalé, de Chloé (695 euros)

Vestido midi en mezcla de cachemir y lana de canalé, de Chloé FOTO: Chloé

Por eso nuestro consejo es que le pierdas el miedo a estas marcas y entres en sus webs o en algunas de las plataformas de lujo multimarca y te des una vuelta por su sección de rebajas. Te aseguramos que no te arrepentirás de hacerlo.