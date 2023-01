El ‘Blue Monday’ es menos triste si nos vamos de compras a Zara a por esta blazer que las mujeres de 50 años llevan con vestidos de punto midi

Nosotras pasamos del ‘Blue Monday’ y de las rebajas de invierno 2023, y todo por culpa de este maravilloso estilismo que se acaba de marcar Carmen Gimeno para empezar la semana. Por algo, es una de nuestras influencers más 50 años favorita y no es para menos. Porque si hay algo que nos gusta cuando llega el frío es poder sacar a pasear nuestras blazers de tweed que son toda la elegancia que deseamos en nuestro armario, y hasta nos da igual que no esté en descuento en las rebajas de Zara. Porque así somos nosotras, que vamos de rebajas y acabamos comprando en nueva temporada. Y para este frío de locos con la borrasca Gerard (que no Piqué), la chaqueta de tweed será nuestra mejor aliado. Porque es elegancia en estado puro y siempre te hace el look por completo, y más aún si es combinada con un vestido de punto como ha hecho Carmen Gimeno. Eso sí, sin olvidarnos de que vuelven los pantalones pitillo como los de Paula Echevarría o de las botas muy altas de la Reina Letizia.

El atractivo intemporal de la chaqueta de tweed diseñada por Coco Chanel se renueva temporada tras temporada, hasta el punto de convertirse en un clásico del armario femenino. Porque los iconos son reconocibles a simple vista, este es también el caso de chaqueta de tweed de Coco Chanel de la que cada otoño se hacen infinitas versiones de estilo low cost y la que Carmen Gimeno luce de Zara para este ‘Blue Monday’.

Blazer larga cruzada de cuadros, de Zara (59,95 euros)

Blazer larga. FOTO: Zara

Una blazer de cuello solapa y manga larga con hombreras con bolsillos delanteros de vivo y cierre frontal cruzado con botones dorados con relieve que Carmen Gimeno ha combinado con un vestido midi de punto gris, leotardos gris para no pasar frío y zapatillas.