Las mujeres de 50 años triunfan llevando faldas midi con zapatillas en sus looks más casuals para el día a día

Ya es un hecho, las mujeres de más de 50 años se han convertido en una gran fuente de inspiración en Instagram. Y Carmen Gimeno es una de nuestras influencers más 50 años favorita, porque siempre combina prendas low cost para crear los looks perfectos para nuestro día a día y demostrando que las zapatillas, además de cómodas, también pueden ser elegantes. Para muestra de ello, el estilismo que se acaba de marcar para terminar la semana con el eterno jersey de rayas que aman las mujeres francesas y que ha encontrado en las rebajas de Zara junto a una falda midi y unas zapatillas. Porque eso es lo que más nos gusta del estilo de Carmen Gimeno, que cualquier look lo pueda combinar con zapatillas y que haga de cualquier estilismo casual, uno elegante. Si ayer nos enamorábamos del vestido de rebajas de Mango de la Reina Letizia o de el outfit elegante de Carmen Lomana, hoy lo hacemos de este estilismo perfecto para las mujeres de más de 50 años.

No hay nada más francés que un jersey de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme. Y Carmen Gimeno ha combinado el eterno jersey de rayas con una falda de estilo cargo con zapatillas Adidas y los complementos que le dan el toque más chic.

Porque las zapatillas ya no solo son para nuestros looks de deporte, si no que quedan perfectas con todos los estilismos que queramos combinarlas. Y Carmen Gimeno es especialista en darnos buen ejemplo de ello.