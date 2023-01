Georgina Rodríguez es la reina de Arabia y de los jeans pitillo que han vuelto para marcar curvas con tacones de vértigo

Georgina Rodríguez sigue derrochando estilo y brillando en Arabia. Si la semana pasada fue con visita familiar a un parque de atracciones que cerraron para ellos solos, hoy con su look para irse de cena romántica con Cristiano Ronaldo con su vestido más corto, este fin de semana se ha convertido en la reina de Arabia. Primero lo ha hecho en la ceremonia ‘Joy Awards 2023′, una entrega de premios que reconoce el trabajo de cantantes, actores e, incluso, deportistas del mundo árabe. Y para esta gala, Georgina Rodriguez ha lucido un espectacular vestido de terciopelo azul con capucha que aún no podemos superar. Pero no solo eso, Gio lo ha combinado con unos guantes largos en las mismas tonalidades que el vestido, a lo diva de Hollywood. Espectaculares joyas, como la gargantilla que resalta el escote y los pendientes plateados. Y después de eso, un lookazo para irse al futbol de nuevo con los jeans pitillo que han vuelto con tacones de vértigo, abrigo de pelo y tacones de vértigo.

Y quien pensaba que la mujer de Cristiano Ronaldo iba a dejar sus looks más sexis en su nuevo país, se equivocaba. Porque Georgina Rodríguez sigue marcando curvas y apostando por su estilo más personal. Primero fue con los jeans pitillo a lo Paula Echevarría y las botas mega altas, y ahora es con el vestido más corto y sensual que podemos llevar este invierno 2023 para nuestras citas o salir de fiesta con amigas. Aunque no os vamos a mentir, que en un principio pensamos que la hispano-argentina iba cambiar de estilo de vestir para adaptarse a las normas de su nuevo país, nada más lejos de la realidad. Georgina sigue sigue siendo Georgina, la misma que vimos en su primera temporada del reality de Netflx y del que estamos deseando ver la segunda parte.

Para una noche de fútbol apoyando a su ‘7′, Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez ha optado por los vaqueros pitillo que han vuelto para marcar curvas con unos taconazos de aguja, la camiseta del nuevo equipo de CR7, abrigo de pelo marrón y su melena recogida en trencitas.