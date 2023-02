Las mujeres de 50 tienen claro que un plumas puede ser elegante con falda midi

Pilar de Arce es la Influencer +50 más reconocida del panorama español y es toda una referente para todas esas mujeres amantes de la moda que quieren encontrar un estilo elegante, clásico y a la vez en tendencia, sin perder nunca ese toque personal. La hemos visto lucir desde prendas como este traje de chaqueta en estampado de gales, que ha combinado con accesorios en tono camel hasta este vestido camisero y playero tan original y llamativo en sus vacaciones de verano. No es la única Influencer de +50, con estilos muy diferentes y elegantes que se atreven con este tipo de looks en tendencia, pues son muchas las que se han abierto un hueco en redes sociales para demostrar que el estilo no tiene edad, como Carmen Gimeno, Susi Rejano o Maica Jáuregui, quienes apuestan por leggins por lentejuelas, tacones imposibles y hasta mini vestidos.

El estilo de Pilar de Arce es clásico, elegante pero guarda esa frescura que la caracteriza y que hace que tenga tantos seguidores y es que tiene la capacidad de hacer combinaciones imposibles y conseguir que, en su conjunto, quede espectacular. Es amante de las faldas midi, como este look que combinó jersey de cuello vuelto, botas altas de tacón también en negro junto con una falda midi de tejido tweed, siendo el centro de todas las miradas. Carmen Gimeno, compañera de profesión en redes sociales, también llevó hace una semana este look de falda midi con bomber gris de Zara, un look más sport y todoterreno.

Pilar de Arce luce así de perfecta con falda midi en satén, camisa básica, mocasines y plumas en dorado.

Pilar de Arce look street style FOTO: Pilar de Arce Pilar de Arce

En esta ocasión, la Influencer ha optado este fin de semana por combinar una falda en satén en tono plata junto con unos mocasines en beige y camisa abotonada en tonos celestes y beige. El toque final y, la joya de la corona del look, se lo ha llevado este plumas entallado con capucha en tono dorado. Se trata, por tanto, de un outfit fabuloso, diferente y original que no pasa desapercibido que nos inspira a crear combinaciones imposibles y conseguir crear nuestro propio look.