Carmen Lomana se ha ido de rebajas a Sfera a por esta maravilla de vestido rosa de ‘efecto tipazo’ para ser la invitada perfecta

Carmen Lomana nos va a hacer que volvamos a pecar en la rebajas, y esta vez no es nuestra culpa. Pero esta maravilla de vestido de las rebajas de Sfera que Carmen Lomana ha encontrado de compras en El Corte Inglés no lo podemos dejar pasar y más después de ver lo bien que le sienta a nuestra socialité favorita. Un vestido rosa a juego con el abrigo que es perfecto para alegrar este primer día frío de febrero en Madrid, y aunque Carmen se ha marcado este lookazo para ir al trabajo a la televisión, nosotras vemos este vestido perfecto hasta para ser una invitada en primavera. Un look que podría llevar hasta la Reina Letizia en unos de sus días de reuniones y que Carmen Lomana lo ha combinado con unos zapatos de tacón cómodo, bajándose de sus botas muy altas que se han convertido en su uniforme favorito de invierno. Porque si el rosa es uno de los colores de la temporada, este estilismo de la socialité, es todo lo que le podemos pedir a febrero hasta para celebrar el Día de San Valentín con una cena de lo más romántica.

Y es que, el rosa, es el color indiscutible desde la temporada pasada. La tendencia Barbiecore, que ha regresado junto con otros must de los primeros años de los 2000, da un paso más en su viral expansión y se adueña del pantone de la pasarela, convirtiendo el tono fucsia en las colecciones Prada, Loewe o Dolce & Gabbana y ahora es Carmen Lomana la que nos quiere enamorar con este vestido de rebajas de Sfera de ‘efecto tipazo’ que ha combinado con abrigo rosa de paño.

Vestido liso frunces, de Sfera (15,99 euros)

Vestido fucsia. FOTO: Sfera

Se trata de este maravilloso vestido largo con fruncido en cintura ajustable con cintas con cuello caja con cierre trasero de cremallera que a Carmen Lomana le sienta de maravilla.