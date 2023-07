8 series de Netflix fresquitas, divertidas y fáciles de ver para amenizar tus tardes de verano

Sí, ya sabes que Valeria es una de nuestras series preferidas de Netflix (tanto la serie como los looks de sus protagonistas que vas a querer copiar con tus amigas) y, obviamente, esta adaptación a la pequeña pantalla de uno de los bestsellers de Elisabeth Benavent, no iba a faltar en nuestra lista ¿a quién no le apetece ver una comedia romántica, con Maxi Iglesiasincluido, mientras reposa la comida para ir a la piscina? A nosotras sí, y sabemos que a ti también. Por otra parte, aunque no es un estreno, una de las series más dinámicas y fáciles de ver para este verano es A tres metros sobre el cielo: la serie (o Summertime) y no, no esperes encontrarte a Mario Casas, esta entrega está protagonizada por actores italianos y, lo único que comparte con la icónica historia de Hache y Babi, es el nombre. Por otra parte, puedes encontrarte en Netlifx con Temporada de verano, una serie que versa sobre un grupo de veinteañeros que trabajan en un hotel de lujo donde descubrirán la vida, el amor y a ellos mismos ¿Será un The White Lotusmillenial? Tendrás que verla para descubrirlo. Pero si de algo nos declaramos fans es de la historia de amistad y amor entre pogues y cooks, separados por sus familias y por su dinero pero unidos por la búsqueda te un tesoro milenario. Y es, este verano, no puedes pasar una tarde más sin empezar a ver Outer Banks.

Adolescencia, amor y primeras veces (y mucha risa) es lo que encontrarás en Yo Nunca, una serie de dos temporadas que hará que la hora de la digestión se te pase volando. Está protagonizada por Devi, una joven que, tras un año muy duro, quiere cambiar su vida pero ni su familia, ni sus amigos ni sus sentimientos, se lo ponen demasiado fácil. También puedes viajar hasta Wellsbutry, que cambia cuando llegan Ginni y Georgia, una madre y una hija con 15 años de diferencia pero con una madurez que nos les corresponde. Llegan a la ciudad junto a Austin, el pequeño de la familia con la intención de escapar de su tormentoso pasado y formar una nueva vida llena de trabas y romances. Pero si de verdad te apetece darte un baño esta temporada, no puedes perderte la historia de Summer Torres que, tras ser expulsada de su instituto, la envían a Australia con una amiga de su madre. Allí se aficiona al surf y..., bueno, no vamos a desvelarte más detalles, solo te recomendamos ver Surviving Summer. Por último, si prefieres un poco de misterio y revivir historias del pasado, puedes trasladarte a la cara más fiestera y exclusiva de Ibiza de la mano de White Lines, donde su protagonista, Zoe Walker, llega para investigar la muerte de su hermano, cuyo cadáver ha sido encontrado en Almería 20 años después de su desaparición.

Estamos tan seguras de que ya has visto alguna de estas series como de que todavía te faltan muchas otras por conocer. Así que, no te lo pienses más, prepara un bowl de frutas y haz tus digestiones mucho más amenas este verano con estas series de Netflix.