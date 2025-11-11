Nuria Roca apuesta por el traje de raya diplomática que redefine la elegancia relajada de esta temporada

Nuria Roca lleva tiempo demostrando que la elegancia no tiene por qué ser solemne ni distante. Su forma de vestir mantiene siempre ese equilibrio entre lo sofisticado y lo cotidiano, entre la inspiración y la posibilidad real de trasladar un look a la vida de cada día. Su última aparición en La Roca vuelve a confirmarlo: el traje de raya diplomática puede ser actual, favorecedor y profundamente natural si se interpreta desde un punto de vista relajado.

El traje clásico, reinterpretado desde la comodidad

Para el programa, Nuria escogió un traje gris marengo de Hoss Intropia, una pieza que retoma la esencia del sastre tradicional pero la adapta a un lenguaje más suave. La chaqueta sigue una estructura entallada que acompaña la silueta sin marcarla en exceso, mientras el pantalón, de pierna larga y amplia, aporta movimiento y una verticalidad que estiliza visualmente la figura.

El tejido tiene cuerpo suficiente para sostener la forma, pero fluidez para acompañar cada gesto. Es un traje pensado para llevar, no para posar. Y ahí está parte de su encanto: en la sensación de naturalidad.

El cinturón que cambia la lectura completa del look

El detalle que realmente transforma la propuesta es el cinturón azul claro de Essentiel Antwerp. No es un complemento decorativo. Es un gesto de identidad. Su presencia rompe la posible rigidez del traje, aporta una nota de frescura y suaviza el conjunto sin restarle elegancia.

Ese contraste cromático discreto pero con intención es lo que convierte el estilismo en algo personal. Un traje sin cinturón puede ser clásico. Un traje con este cinturón es Nuria Roca.

Accesorios al servicio del equilibrio

El resto del look respira la misma calma estilística. Las sandalias de Zara en tono neutro acompañan sin competir visualmente, mientras el bolso estructurado de Leandra Bags suma el toque urbano y funcional necesario para mantener la armonía.

Lo más interesante es lo adaptable que resulta el conjunto. No se limita al plató. Puede acompañar una jornada de oficina, una comida, una tarde al aire libre o incluso una cena si se cambia el zapato o se retoca el peinado. El traje se vive, se mueve, se transforma con quien lo lleva.

Y eso es exactamente lo que define el estilo de Nuria Roca: ropa que no busca impresionar, sino acompañar.