Así funciona la ‘teoría del pájaro’, la tendencia que pone a prueba la complicidad en pareja

En las redes sociales no dejan de surgir teorías sobre el amor, pero pocas han despertado tanta curiosidad como la llamada “teoría del pájaro”. El fenómeno, nacido en TikTok y que ya acumula millones de visualizaciones, propone una idea tan simple como reveladora: la manera en que una persona responde a un comentario trivial (como señalar un pájaro o mencionar un detalle sin importancia) puede decir mucho sobre la calidad del vínculo que mantiene con su pareja.

La tendencia se inspira en los estudios del Gottman Institute, un centro de investigación estadounidense especializado en relaciones de pareja. Según sus expertos, los pequeños comentarios o gestos del día a día son en realidad “ofertas de conexión”, intentos de establecer contacto o complicidad emocional. La respuesta que se dé a esas señales (ya sea con interés, indiferencia o desdén) marca la diferencia.

Las investigaciones del instituto muestran que las parejas que perduran en el tiempo responden positivamente a estas ofertas el 86 % de las veces, mientras que en las relaciones que terminan la cifra baja al 33 %. Traducido al lenguaje de TikTok: si tu pareja mira contigo ese pájaro o sonríe ante un comentario casual, no solo está siendo amable, está fortaleciendo el lazo afectivo.

Los psicólogos advierten, no obstante, que ignorar un comentario ocasional no es motivo de alarma. Lo que importa es el patrón general: si existe una atención constante, una escucha activa y un interés por compartir momentos cotidianos, la conexión emocional se mantiene sólida.

En la red, muchos usuarios han grabado sus propios experimentos, mostrando las reacciones de sus parejas ante un “mira, un pájaro”. Algunos vídeos reflejan ternura; otros, indiferencia. Los expertos señalan que más allá del juego viral, lo importante es el mensaje de fondo: las relaciones se construyen en los pequeños gestos, no en las grandes declaraciones.

La teoría del pájaro se ha convertido en una metáfora perfecta para recordar que el amor también se demuestra en lo cotidiano. A veces, prestar atención a lo pequeño (un comentario, una mirada, un simple “mira eso”) puede decir más sobre una relación que cualquier test de compatibilidad.