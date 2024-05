5 claves para que tu melena luzca brillante esta primavera como recién salida de la peluquería

A la vez que hacemos el cambio de armario con todas las prendas que nos acompañarán durante los próximos meses de primavera y verano, también debemos modificar nuestra rutina de cuidado facial y capilar. Teniendo en cuenta nuestro tipo de piel y de pelo, este mes es un buen momento para hacernos con todos los productos que sí o sí debemos tener en nuestro neceser de cuidados. Por ello, debemos de hacernos con los mejores productos capilares del mercado para que nuestro cabello luzca radiante y brillante como recién salida de la peluquería. Cuando suben las temperaturas y se acercan los días más calurosos del año, nuestro cabello también sufre y, por tanto, se vuelve más seco y encrespado. Por ello, nuestros expertos en peluquería de Alfaparf Milano nos dan las 5 claves para que nuestra melena luzca radiante esta primavera. Para empezar, ellos nos recomiendan que empecemos por cuidarnos en profundidad nuestro cabello dandole ese chute de hidratación intensiva que necesita, pues “La clave para un cabello brillante es la hidratación. Desde Alfaparf Milano recomendamos utilizar mascarillas hidratantes, al menos una vez por semana para mantener el cabello suave y radiante, como Mascarilla Nutritiva de Alfaparf Milano, enriquecida con aceite de argán”, comentan. Todas estamos de acuerdo en que en nuestra ducha ya contamos con un acondicionador, un básico en nuestra rutina. Sin embargo, esta primavera apuesta por una mascarilla capilar para que esta no solo esté nutrida, sino también le devuelva su brillo natural. Como segunda clave, nuestros expertos en peluquería Alfaparf Milano nos confiesan que “la protección térmica es esencial. Debemos proteger el cabello del calor de secadores, planchas y rizadores. Aplicar un buen protector térmico antes de usar herramientas de calor, puede prevenir daños y mantener la estructura del cabello intacta, lo que resulta en un brillo natural.”

¿Qué productos no nos pueden faltar en nuestra rutina de cuidado capilar para que nuestro cabello se mantenga tan brillante como si acabásemos de salir de la peluquería? Otro de los trucos que nuestros expertos nos recomiendan es el uso de productos específicos para ello. “Para un brillo extra, utiliza productos diseñados específicamente para realzar estas características es vital. Desde los champús nutritivos, que limpian mientras hidratan, a acondicionadores y aceites para conseguir acabados brillantes y sedosos sin apelmazar”. Pero, aunque estos trucos son muy importantes, no debemos olvidarnos que esto es tan solo un reflejo de cómo nos encontramos internamente. Es decir, debemos cuidar nuestra alimentación y nuestro estilo de vida. Esto nos lo aconsejan los expertos en peluquería Alfaparf Milano“La salud del cabello también viene desde dentro. Es primordial llevar una dieta rica en vitaminas y minerales, especialmente la biótica, la vitamina E y el omega 3, pues estos pueden mejorar significativamente la salud del cabello”. Por último, pero no por ello menos importante, ellos recomiendan que acudamos a nuestra peluquería regularmente pues, “las puntas del cabello deben tener un buen estado para conseguir un pelo sano y brillante. Desde Alfaparf recomendamos un corte de mantenimiento cada 6-8 semanas para evitar las puntas abiertas”. Sin más que añadir, estas son las 5 claves para que tu melena luzca brillante esta primavera desde casa.

Mascarilla hidratante, de Alfaparf Milano

Mascarilla hidratante Alfaparf Milano

Esta mascarilla es, sin lugar a dudas, un básico que todas debemos tener en nuestra ducha y aplicarlo de medios a puntas para que, acompañado de todas las claves que nuestros expertos en peluquería nos aconsejan, conseguirán que tu pelo se recupere y luzca brillante durante toda la primavera y el verano.