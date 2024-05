5 tips que los expertos en peluquería recomiendan para tener una melena fuerte, larga y sana

A todas nos ocurre una vez. Llega un momento en el que nos ponemos firmes y tomamos la decisión de cuidar intensamente nuestra melena. ¿Cuántas veces nos hemos saneado las puntas y hemos prometido reducir el uso de las planchas? Ya te contestamos nosotras: una y un millón. Eso sí, cuando empezamos a mimar nuestro cabello, siempre nos hacemos la misma pregunta: ¿cómo puedo tener el pelo más fuerte y largo? Para esta ocasión siempre debemos hacer caso a las indicaciones de nuestros peluqueros o estilistas de confianza, que saben a la perfección cuáles son las necesidades de nuestra melena. No obstante, nosotras hemos encontrado los tips perfectos que sirven a todo tipo de cabellos (lisos, rizados, con mucha o poca cantidad). Hablamos con Alberto Cerdán, peluquero profesional de celebrities de la talla como Sandra Golpe o Natalia Rodríguez. Los productos capilares de uso diario son uno de los esenciales para conseguir una melena sana y, especialmente, aquellos suaves en toda su extensión, como los champús en seco. La manera de aplicarlos es muy sencilla, pero técnica. "Acariciando un poco la raíz, evitando tocar las puntas. Luego, después de unos cinco segundos, debemos realizar un masaje circular con las manos para obtener volumen, especialmente para las raíces grasas. Esto mantendrá el cabello limpio cada día hasta el próximo lavado", comenta Alberto Cerdán. Indiscutiblemente, es uno de los productos para el pelo más importantes para utilizar todos los días, porque suavizan, quitan el encrespamiento y dan brillo sin engrasar demasiado. "Si realmente notas una caída del cabello y quieres mantenerlo saludable, debes cepillarte el cabello antes de ir a dormir, masajeándolo con un cepillo, con movimiento o con los dedos, siempre que el cabello esté completamente desenredado, independientemente de si es corto, medio o largo. Es crucial para eliminar todas las impurezas", aconseja el experto en peluquería.

Los tratamientos capilares también ayudan a conseguir una melena fuerte, larga y sana. "Los tratamientos cruciales y esenciales son los champús que cuidan la queratina de tu cabello. Hoy en día existen champús de queratina y tratamientos de bótox que pueden darle volumen al cabello sin dañarlo", comenta el especialista. Asimismo, hace énfasis en que es esencial encontrar un tratamiento intermedio entre los champús, las cremas y las mascarillas hidratantes para dominar tu cabello, hacerlo flexible y lograr el objetivo de tenerlo brillante y sin encrespar. A grandes rasgos, podemos dividir el mundo entre las chicas con pelo fino y las chicas con más cantidad de pelo. Cada tipo tiene unas necesidades concretas y se deben utilizar productos distintos, tal y como confirma Alberto Cerdán. Por un lado, cuando hablamos de cabello fino, estamos ante uno más propenso a la rotura y a la caída. "Es importante usar un cepillo específico, así como productos que ayuden a hidratar y suavizar la melena para evitar esa rotura, como sérums con aceites esenciales", comenta. Por otro lado, confirma que para el cabello abundante, se necesitarán un champú, crema o algún tipo de spray sin enjuague que sea perfecto para el cabello. "Dándole suavidad sin engrasarlo, que no te quite las ondas ni el volumen, y que se amolde a tu tipo de corte y peinado. Es importante que el producto que utilices tenga cierto grado de suavidad", añade.

El verano es una de las épocas del año más temidas para nuestro cabello, puesto que las temperaturas extremas hacen que se haga más quebradizo y esté más encrespado. El consejo principal de Alberto Cerdán es que tengamos el cabello totalmente limpio y, sobre todo, la zona de las raíces. "En verano no debemos utilizar mascarillas de más de 15 minutos y no llevarlas ni a la playa, piscina o cuando se exponga a la luz solar. Es importante este dato, ya que mucha gente comete errores y puede perjudicar a tu cabello", avisa el experto. Otro de los errores que cometemos es estar con aceites en la cabeza por las noches y no soluciona absolutamente nada. "Cuando se seca el aceite ya no tiene absorción, lo único que hace es resecar más el cabello y con las mascarillas pasa exactamente igual", añade. Y, uno de los consejos para cuidar el cabello en verano es no utilizar herramientas de calor, como planchas o secadores, y si se hace recurso de ellas que sean a mínima potencia.

Tener un cabello largo, fuerte y bonito es el sueño de cualquier persona. Pues bien, ahora que se acerca el verano, debemos tener en cuenta todos los consejos para cuidar nuestra melena a través de productos adecuados a nuestras necesidades, así como de dejar de cometer los errores a los que estamos acostumbrados.