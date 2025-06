5 cortes de pelo corto para empezar el verano tengas 30 o +50 años

El verano es ese momento del año en el que, sin darnos cuenta, cambiamos de energía. Suben las temperaturas, se aligeran los looks y, con ellas, las ganas de hacernos algo nuevo en el pelo. Si ya te estás planteando cortar por lo sano, no estás sola. El pelo corto se posiciona como la mejor opción para quienes buscan comodidad, estilo y un chute de renovación visual (y anímica).

Y es que llevar el pelo corto ya no responde a una cuestión de edad, sino de actitud. Como apunta Juandiegoteo, hair designer y embajador de Redken, 'los cánones han cambiado: hoy una mujer de 50 puede lucir melena XL y una de 30 apostar por un pixie desenfadado'. La clave está en elegir un corte que encaje contigo, tu tipo de rostro y tu momento vital. ¿Lo mejor? Hay opciones para todas… y todas favorecen.

Los cortes cortos que más favorecen a cualquier edad

Llevar el pelo corto no significa renunciar a los peinados ni a los accesorios. 'Hay horquillas, pañuelos y formas de peinarlo hacia atrás con efecto wet look que quedan ideales en verano', recuerda el estilista. Si quieres verte diferente sin complicarte la vida, su truco estrella es aplicar mascarilla sin aclarar con el pelo húmedo y peinarlo hacia atrás: 'Es mi look favorito para las cenas veraniegas'.

Soft crop

Un corte suave, versátil y perfecto para quienes buscan volumen y movimiento sin complicarse. Este híbrido entre bob y pixie sienta especialmente bien a cabellos finos y rostros suaves. Es ideal para verano porque apenas necesita peinado y puedes dejarlo secar al aire. ¿Un truco de experto? Si tienes más de 50 y llevas canas, el acabado desfilado de este corte puede aportar ese toque moderno y fresco que muchas buscan sin perder su esencia.

Pixie largo con flequillo

Moderno, sofisticado y con mucha personalidad. Este corte juega con los volúmenes para equilibrar el rostro: más corto en los laterales, con cuerpo en la parte superior y un flequillo largo ladeado que suaviza rasgos. Favorece especialmente a rostros redondos, cuadrados o alargados. Eso sí, como recuerda Juandiegoteo, no todos los pixies rejuvenecen. 'Hay excepciones. Por eso es crucial confiar en un experto que sepa adaptar el estilo a tus facciones y estilo de vida'.

Sharon Stone con corte de pelo pixie largo con flequillo. Gtres

Short bob

Un clásico que nunca falla, especialmente si buscas un cambio elegante pero sin riesgos. El short bob llega justo a la mandíbula, marca las facciones y estiliza el cuello. Favorece a todos los tipos de rostro y es fácil de mantener. Ideal tanto si tienes 30 y buscas algo fresco para el día a día, como si tienes 50 y quieres un corte pulido que respire elegancia y actualidad.

Shaggy short

Este corte en capas y con textura es perfecto para mujeres maduras que quieren verse rejuvenecidas sin renunciar a su estilo. Según el experto, 'el shaggy aporta un efecto lifting visual, y si lo combinas con canas naturales, puede ser todo un acierto'. El truco está en el movimiento: al desfilarlas, las puntas cobran vida, y el conjunto adquiere un aire más relajado pero cuidado. Rejuvenecedor y con cero esfuerzo.

Paz Vega con corte de pelo 'shaggy short'. Gtres

Mixie

¿Un mullet? ¿Un pixie? Ambas cosas. Este corte mezcla lo mejor de los dos estilos: volumen arriba, patillas largas y nuca despejada. Es atrevido, moderno y perfecto si quieres un cambio radical que no pase desapercibido. 'Las chicas de 30 suelen buscar comodidad, cortes fáciles de mantener y que les den rollo sin tener que peinarse mucho', explica Juandiegoteo. Y este cumple con todo. Puedes dejarlo al natural o peinarlo con cera para un acabado más pulido.

¿Tienes canas y quieres mantener tu esencia? El consejo de Juandiegoteo es claro: apostar por cortes desenfadados y en movimiento, con capas y textura. 'El cabello corto no tiene por qué ser estático ni aburrido, al contrario: bien trabajado, puede ser la versión más favorecedora de ti misma'.

Así que ya sabes. Si estás buscando una excusa para meter tijeretazo, el verano es la mejor. Y si eliges uno de estos cortes con el sello de aprobación de experto, no solo te verás más guapa: te sentirás más tú que nunca.