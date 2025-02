Sharon Stone arrasa en la Semana de la Moda de Milán con el corte de pelo 'efecto lifting' para las mujeres +60

Tras el paso de la moda por Nueva York, Londres, y Madrid, Milán tomó ayer el relevo con su esperada Semana de la Moda, que se celebrará hasta el próximo lunes 3 de marzo de 2025. Este evento, considerado uno de los más importantes del sector, es la penúltima gran cita del circuito de las fashion weeks, antes de dar paso al cierre en París. Y ahí es donde hemos podido ver aparecer a Sharon Stone derrochando estilo, y elegancia, como solo ella sabe a sus 66 años. Pero esta vez no nos hemos fijado en su look, si no en su corte de pelo y peinado que nos parece perfecto para las mujeres de su edad.

Sharon Stone lleva años luciendo el mismo corte de pelo, corto, con la nuca algo más larga para poder darle forma a las puntas. A veces varía la longitud de los mechones, pero el estilo siempre es el mismo. Pero ahí no queda la cosa, con el fin de despejar el rostro y llevar un look cómodo, Sharon se ha apoderado de forma magistral de un peinado clásico de los años 90, con las puntas marcadas por fuera que hace que sea un peinado de esos que nos gusta llamar 'efecto lifting' inmediato. El cabello juega un papel fundamental en la imagen y un buen corte de pelo ha demostrado que tiene un poder rejuvenecedor tan efectivo como un tratamiento cosmético. Solo hay que encontrar el que encaje con nuestro rostro y estilo para dar el paso. Y este, sin duda, lleva su nombre.

Sharon Stone. Gtres

El corte de pelo para las mujeres +60

Jean Seberg, Mia Farrow, Audrey Hepburn o la modelo Twiggy fueron algunas de las mujeres que lucieron un corte pixie durante los años 50 y 60. Un peinado revolucionario y absolutamente transgresor de inspiración masculina que despejaba la nuca, se llevaba más o menos corto con mechones desiguales y ahora es Sharon Stone la que lo luce esta temporada con mucho estilo.

El calendario de desfiles promete una semana vibrante llena de creatividad y elegancia, como ha demostrado Sharon Stone a su llegada al desfile de Antonio Marras.