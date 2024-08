5 Ideas de peinados para evitar el frizz en verano si tienes el pelo largo y rizado

Cuando llega el verano, especialmente en el mes de agosto, muchas de nosotras empezamos a preocuparnos por el temido frizz. La combinación de calor y humedad puede ser una verdadera pesadilla para quienes tenemos el pelo largo y rizado. Si alguna vez has salido de casa con tu melena perfectamente peinada solo para encontrarte con una nube de frizz en cuestión de minutos, sabes exactamente de lo que estoy hablando. No hay nada más frustrante que sentir que todo el esfuerzo dedicado a tu cabello se pierde con el calor y la humedad. Pero no te preocupes, que no estás sola en esta batalla contra el frizz.

Es precisamente en estos momentos cuando la creatividad y algunos trucos de estilismo se vuelven nuestros mejores aliados. Encontrar peinados que no solo nos mantengan frescas, sino que también controlen el frizz, puede parecer un desafío, pero es completamente posible.

Usando como ejemplo a mi musa del pelo rizado, Emili Sindlev, he seleccionado cinco peinados que te ayudarán a mantener tu melena bajo control este verano.

Space buns

Los space buns son una opción divertida y juvenil. Este peinado consiste en dividir el cabello en dos partes y hacer dos moños altos. Es ideal para mantener el cabello recogido y evitar que los rizos se encrespen. Además, es un peinado muy versátil que puedes adornar con accesorios como pañuelos o clips brillantes para un toque extra de personalidad.

Trenzas con pañuelo

Las trenzas largas con pañuelo son perfectas para mantener tu cabello bajo control mientras añades un toque de color y estilo. Este peinado consiste en trenzar el cabello a tu gusto junto con un pañuelo, lo que ayuda a mantener los rizos en su lugar y evitar el frizz. Es un look perfecto para la playa o una tarde de verano.

Moño alto despeinado

El moño en este caso puede ser alto o bajo y es una opción muy fácil de hacer. Lo que lo hace diferente es dejar algunos mechones queden sueltos para un look más natural y relajado. Es perfecto para combatir el frizz y es ideal para una cena de verano o una salida nocturna.

Recogido despeinado con pinza

Para esos días de piscina, un recogido despeinado con pinza es la opción perfecta. Este peinado no solo es práctico, sino que también te permite lucir mona mientras disfrutas del agua. Al recoger tu cabello de manera suelta y natural con una pinza, evitas que la humedad haga estragos en tus rizos y mantienes un look relajado y chic.

Moño bajo con trenzas

El moño bajo con trenzas es un peinado sofisticado y funcional. Este look es perfecto para una tarde en el chiringuito o cenas frente al mar, ya que mantiene el cabello recogido y ordenado. Las trenzas añaden un toque de detalle que hace que el peinado sea aún más especial, mientras que el moño bajo ayuda a evitar el frizz.

Además de elegir el peinado adecuado, es importante seguir algunos consejos para mantener el frizz bajo control durante el verano. Utiliza productos específicos para cabellos rizados y con frizz, como cremas de peinado y aceites. Evita tocarte el pelo constantemente y, siempre que sea posible, opta por secarlo al aire libre en lugar de usar secador.