Los bálsamos labiales con color son un must en nuestro bolso y estos son los 5 mejores del mercado

Durante el otoño y el invierno, nuestra piel se vuelve mucho más seca, neutra y sin brillo a causa del frío y del viento. Por ello, es esencial que adaptemos nuestra rutina de cuidado facial y de maquillaje hacia productos cuya composición tenga ingredientes que aporten ese toque de jugosidad e hidratación a nuestro rostro. Productos como una crema facial muy hidratante, siempre acorde a nuestro tipo de piel (seca, mixta o grasa), así como un buen sérum y, cada cierto tiempo, es importante exfoliarnos la piel del rostro y seguidamente aplicar una mascarilla, dejándola actuar durante unos minutos. De esta manera, nuestra piel se verá mucho más cuidada, nutrida y jugosa. Sin embargo, y, pese a que llevar una rutina de cuidado facial es un paso esencial tanto durante el día como de noche, no es lo único que podemos hacer para que esta se vea reluciente. Para obtener ese maquillaje efecto 'buena cara' que todas buscamos, es vital que también apliquemos maquillaje -en la medida de lo posible- cada mañana. No tenemos por qué aplicar muchos productos, con 5 imprescindibles de maquillaje podemos hacer maravillas. En este sentido los bálsamos labiales son un must, ya que, además de hidratar nuestros labios, nos aportará un toque de color muy favorecedor.

El bálsamo labial debe ser un imprescindible en nuestra vida, un producto tan importante como una crema facial o un colorete. Son productos que van con nosotros y nos acompañan en nuestro día a día, incluso son muchas las chicas que los llevan en el bolso para reaplicar cada vez que sea necesario. En invierno, con el frío y el viento, nuestros labios se agrietan y se vuelven mucho más sensibles, por lo que necesita ese chute de hidratación constante. Es esencial que nos hagamos con un buen exfoliante labial, el cual debemos aplicarlo suavemente con pequeños movimientos circulares a lo largo de toda la zona labial y, con mucho cuidado retirar el exceso de producto y los restos que puedan salir tras la exfoliación. En este sentido, nuestras tiendas cosméticas favoritas tienen a disposición de todas las amantes de la belleza y el cuidado facial, los bálsamos labiales con color, con lo que no solo conseguirás que tus labios luzcan nutridos, sino que también obtendrás un brillo inconfundible y ese toque de color muy sutil que aportará juventud, jugosidad e iluminación al maquillaje natural que nos hayamos hecho a primera hora de la mañana. Sin más, te enseñamos los bálsamos labiales más icónicos del mercado que no podrán faltarte este otoño e invierno en tu neceser y bolso.

Rescue Cream, de I´m Unstoppable (3,99 €)

Rescue cream I´m Unstoppable

Click Balm Berry, de Glowfilter (15 €)

Click Balm Glow filter

Deep nourish lip balm, de Freshly Cosmetics (6,71 €)

Deep nourish lip balm Freshly Cosmetics

Natural Blend Bálsamo Labial, de Vichy (7,67 €)

Natural blend lip balm Vichy

Estos son algunos de los labiales con color que puedes encontrar actualmente en tiendas y con los que obtendrás unos labios jugosos e hidratados.