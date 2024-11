Cinco pasos rápidos para lucir un pelo rizado perfecto a cualquier edad

El pelo rizado requiere de muchos cuidados, es cierto, pero si lo hacemos bien y utilizamos los productos adecuados, el cabello —que es muy agradecido— a cambio, nos va a responder con un look espectacular y precioso. No hay nada más bonito que un pelazo rizado, flexible, elástico y con movimiento. En este sentido, no hay ninguna duda de que una de las creadoras de contenido más conocidas por sus espectaculares rizos es Rocío Barrio Lobeto. Esta emprendedora, con sede en Cantabria, tiene más de 500.000 seguidores en su cuenta de Instagram. En su perfil, Rocío enseña a sus seguidoras cómo cuidar del cabello rizado, paso a paso. Mantiene charlas mientras prepara su rutina 'curly' y da alguna que otra lección a los 'haters'.

Su naturalidad enamora a miles de fans cada día, pero lo que más llama la atención es esa melena rizada, envidiada y completamente espectacular. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy: de cómo podemos conseguir esos rizos de escándalo.

Cinco pasos rápidos para lucir un pelo rizado perfecto

1. El champú: obviamente que sea para pelo rizado. "Lo estás usando mal", dice Rocío Barrio en el vídeo. Ya hemos hablado más de una vez que el champú se usa solo en el cuero cabelludo.

2. Si bien se aconseja poner el acondicionador de medios a puntas, si el producto lleva 'antifrizz' y lo que quieres es acabar con el encrespamiento —que suele estar en la zona alta de la cabeza—, debemos subir el producto para que acabe con el pelo encrespado. "A no ser que tengas un cuero cabelludo graso, aplícalo también en raíz. Pero si tu cuero cabelludo es graso, deja un pequeño espacio en la raíz", explica.

3. La espuma se debe poner con cuidado por todo el pelo. Después, cepillamos todo el cabello para repartir el producto por todas partes y ayudar a reducir en 'frizz'.

4. Una vez cepillado el cabello, entonces, le damos forma. Con el pelo boca abajo y con la ayuda de las manos, vamos apretando el pelo suavemente hacia arriba. Después, nos ponemos rectas y se repite de nuevo el proceso de mullir el pelo. Esta parte ayuda a acabar con ese aspecto rígido y quebradizo que deja el efecto mojado de la espuma cuando no se trata bien el pelo.

5. Después un toque de difusor. ¡Y listo!