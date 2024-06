¿Por qué es importante utilizar aftersun después de tomar el sol?

Por fin hemos entendido la importancia de ponernos protección solar todos los días del año. Porque atenta, no solamente nos la tenemos que aplicar cuando tomamos el sol o cuando llega el verano. Si nos centramos en la rutina facial, haga sol o lluvia, siempre debemos aplicarnos protectores solares faciales antes de maquillarnos y después con los formatos en bruma. Una vez aprendida esta lección para cuidar nuestra piel, también debemos hacer lo mismo con el aftersun. Sí, ese producto que siempre hemos pensado que sirve únicamente cuando nos quemamos al sol para relajar la zona dañada. No obstante, sentimos decirte que hemos vivido engañados toda la vida. "Es muy importante hidratarse a diario la piel, tanto evidentemente cuando tomamos el sol como siempre después de la ducha, no solo cuando nos quemamos", recalca Miguel Bling, experto en belleza. Con ello, sumamos que los aftersunes son vitales para regenerar la piel y restaurar la barrera cutánea. "La principal causa de envejecimiento es tomar el sol, por lo tanto, siempre hay que hidratar profundamente la piel después de tomar el sol, aunque no te quemes", añade.

A lo largo de los años, hemos ido entendiendo el daño que produce los rayos solares en nuestra piel, incluso hasta producir quemaduras de segunda grado con ampollas. La enfermera dermoestética María Jesús de Marcos hace énfasis en que debemos observar cómo evoluciona nuestra piel, cómo se restaura y cómo se recupera, porque aun así sigue habiendo personas que se exponen al peligro de las radiaciones solares sin la suficiente protección. "El aftersun no solo repara y cuida la piel con exceso de calor, sino que la investigación ha desarrollado una tecnología para contrarrestar el daño celular y restaurar su función barrera. De esta forma, nos defiende con eficacia y el daño no llega a capas más profundas de la piel y no dañan los tejidos a nivel celular", aclara la enfermera. Además de tener una función calmante para disminuir el dolor, picor y escozor de la piel dañada, también cuenta con otras. Una de ellas son las sustancias antioxidantes para evitar que nuestra piel envejezca prematuramente al producir exceso de radicales libres. Y es que cuando tenemos la piel pelada también debemos hacer recurso del aftersun, puesto que lleva ingredientes hidratantes que ayudan a tener una dermis más elástica y menos dilatada.

"Lo ideal es utilizarlo siempre que nuestra piel esté expuesta al sol, por lo que podemos usarlo cuando lo deseemos", confirma María Jesús de Marcos. Por tanto, no es necesario quemarse la piel para utilizar este producto, pero sí que es recomendable un uso específico. "Primero, debemos realizar una buena ducha para eliminar los restos de los productos que tenga el agua donde nos hemos bañado, como sal o cloro, o el sudor que la propia piel haya producido para mantenerse fresca", aclara. Uno de los trucos definitivos para este verano es meter tanto los aftersunes como las cremas hidratantes corporales en el frigorífico para contrarrestar el calor excesivo de la piel que pueda tener al aplicarlos.

Aftersun de textura ligera, de Hawaiian Tropic (11 euros)

Aftersun 'Air Soft Silk Hydration'. Hawaiian Tropic

Es importante entender que los aftersunes no son únicamente para las ocasiones en las que nos quemamos, sino siempre y cuando tomamos el sol. Entre muchas de las opciones, las editoras de belleza tienen claro que el aftersun Air Soft Silk Hydration, de Hawaiian Tropic, es uno de los más eficaces. Cuenta con una textura de lo más ligera y nada pesada que nutre y repara la piel con el añadido de la aloe vera, el pantenol y las vitaminas.