Tamara Falcó sorprende con un nuevo corte de pelo que las mujeres de 40 años van a pedir en la peluquería este mes de junio

Tamara Falcó nos ha sorprendido con este Stories en su cuenta de Instagram con nuevo corte de pelo. El corte de pelo bob es uno de los que más favorecen a todo tipo de rostros y, además, es uno de los más fáciles de mantener. Tras escuchar e informarnos de tantas tendencias en cortes de pelo, definitivamente hemos encontrado la respuesta que más se repite entre las mujeres de estas edades. El corte de pelo bob en versión largo es una de las opciones que lleva arrasando desde 2023 y todo indica que no pasará de moda hasta dentro de mucho tiempo, puesto que es una de las más vistas tanto en el street style como en las pasarelas de moda. Concretamente, el corte de pelo long bob es un hair style que llega por debajo de la barbilla, alargándose hacia atrás, por encima de los hombros.Desde principios de año, el corte bob es la tendencia capilar de moda: ya ha seducido a las mayores celebridades estadounidenses, desde Hailey Bieber hasta Gigi Hadid y Sydney Sweeney. Este corte fresco como ninguno moderniza el look, da un porte ideal a la cabeza y añade ese je ne sais quoi a la silueta. Y ahora es Tamara Falcó la que se lo ha vuelto a cortar con el frontal desfilado.

No es tan corto como para no hacerse una coleta baja o un mini moño, así como tenemos la opción de dejarnos la melena suelta con ondas desenfadadas u ondas al estilo Hollywood. No solamente está siendo común entre las mujeres de más edad, sino que también está triunfando entre las de 20 y 30 años desde que Hailey Bieber y Zendaya lo pusieron de moda el verano pasado. Indiscutiblemente, es una de las soluciones infalibles para sanear la melena y conseguir una estética sana. Y Tamara Falcó a sus 40 años ya se ha apuntado al corte de pelo del verano, y ella lo ha lucido para un evento en Madrid que lo ha combinado con una camisa azul con lazada de lo más 'coquette'.

Tamara Falcó. @tamara_falco

Un nuevo corte de pelo de Tamara Falcó que lo luce más corto y desfilado para enmarcar aún más su rostro y afinalarlo. Lo que tenemos claro, es que la marquesa de Griñón va a poner de nuevo la melena más cortita este verano en tendencia. Y si no, tiempo al tiempo.