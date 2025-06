La piel también tiene reloj y estos productos funcionan mejor según la hora que los uses

Puede que tu piel no lleve un Apple Watch, pero eso no significa que no tenga un horario que seguir. Igual que tú necesitas un café o matcha por la mañana y desconexión por la noche, tu piel también tiene necesidades distintas según el momento del día. Y no es solo una sensación: la ciencia lo respalda. Hablamos de los ritmos circadianos, esos ciclos internos de 24 horas que, además de regular el sueño y la energía, también influyen en cómo la piel se defiende, se regenera o reacciona ante los tratamientos cosméticos.

Este enfoque, conocido como cronocosmética, está marcando una nueva era en el cuidado de la piel. No se trata solo de qué productos usamos, sino de cuándo los usamos. Según la doctora Rita Sêco, dermatóloga experta en este campo, adaptar tu rutina facial al reloj biológico puede multiplicar los efectos visibles y reforzar la salud cutánea a largo plazo. Te contamos cómo organizar tu tocador como si fuese un calendario, y qué ingredientes aplicar según el momento del día para sacarle el máximo partido a tu piel.

¿Qué necesita tu piel por la mañana y qué necesita por la noche?

Por la mañana, defensa y protección. Es el momento de prepararte para enfrentarte al mundo, y tu piel también lo necesita. La prioridad es crear una barrera antioxidante y fotoprotectora frente a los radicales libres, la polución y los rayos UV. La doctora Sêco lo deja claro: los antioxidantes como la vitamina C o la niacinamida son esenciales a primera hora del día, seguidos sí o sí por una buena protección solar.

C E Ferulic, sérum de ácido ferúlico con vitamina c, de Skinceuticals (181 euros)

C E Ferulic. Skinceuticals

Un clásico infalible y cosmético de culto de editoras de belleza. Su combinación de vitamina C pura, ácido ferúlico y vitamina E protege, ilumina y mejora la firmeza. Ideal para empezar el día con el glow activado.

Sun shiel-d stick mineral SPF 50+, de Toksani (49,90 euros)

Sun shiel-d stick mineral SPF 50+. Toskani

Fácil de aplicar, transparente y con acabado sedoso. Este stick mineral cabe en cualquier bolso y es perfecto para reaplicar durante el día sin complicaciones.

Por la noche, regeneración y reparación. Aquí empieza la magia. Mientras tú duermes, tu piel entra en modo recuperación: activa la renovación celular y aumenta su capacidad de absorción. Por eso es el momento perfecto para aplicar activos como el retinol, los péptidos, los ácidos exfoliantes suaves o ingredientes reparadores como las ceramidas.

Retinol + hpr ceramide capsules, de Elizabeth Arden (69 euros)

Retinol + hpr ceramide capsules. Elizabeth Arden

Monodosis con retinol encapsulado y ceramidas para renovar y reparar sin irritar. Piel más lisa y uniforme noche tras noche.

Bakuchiol peptides, de Medik8 (64 euros)

Bakuchiol peptides. Medik8

La alternativa vegana y suave al retinol, con péptidos reafirmantes y bakuchiol para activar el colágeno sin agredir la piel.

Lactic acid 10% + ha, de The ordinary (10,60 euros)

Lactic acid 10% + ha. The Ordinary

Exfolia y mejora la textura con suavidad. Ideal para pieles apagadas o con pequeñas imperfecciones.

Limpiadora hidratante, de CeraVe (10,79 euros en Druni)

Limpiadora hidratante. CeraVe

Limpia, calma e hidrata sin alterar la barrera cutánea. Un básico diario para cuidar la piel desde el primer gesto.

¿Y el ácido hialurónico? Es el comodín de la partida. Puedes usarlo tanto de día como de noche, pero es por la noche cuando su capacidad de penetración se dispara, aprovechando la piel más relajada para hidratar en profundidad.

Hyalu b5, de La Roche Posay (rebajado a 33,99 euros en Druni)

Hyalu b5. La Roche Posay

Un chute de hidratación con efecto relleno gracias al ácido hialurónico puro y la vitamina B5. Por la mañana protege, y por la noche potencia la regeneración.

Escuchar a tu piel también es parte de la rutina

Más allá de los productos, la doctora Rita Sêco recuerda que una buena rutina de sueño y una dieta equilibrada son imprescindibles para que todo funcione. Dormir mal, por ejemplo, puede acelerar el envejecimiento, alterar la síntesis de colágeno y sabotear los beneficios de cualquier tratamiento. Además, si estás pensando en hacerte un procedimiento estético (como un peeling o láser), plantéatelo en un día en el que puedas quedarte en casa y permitirle a tu piel recuperarse con calma. Al final, no se trata de tener mil productos ni de seguir tendencias a ciegas. Como dice la experta, 'escuchar lo que tu piel necesita y respetar sus tiempos' es lo que marca la diferencia.