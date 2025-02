Los champús que retrasan las raíces grasas

Si ha llegado el punto en el que has hecho clic en este artículo es porque tienes algo en común con nosotras: la raíz grasa. Sabemos que estás en una lucha interna entre la obligación de no lavarte cada día el cabello, pero tampoco puedes aguantar con el cuero cabelludo graso. Es por ello que a estas alturas sea un must have dar con los champús especializados en esta necesidad que nos lleva por el camino de la amargura. Porque controlar que esté más o menos graso no se puede controlar, puesto que está relacionado con la contaminación, la alimentación o los niveles hormonales. Ahora, lo que sí está en nuestra mano es la decisión de escoger los champús para cabellos grasos o raíces grasientas.

Principalmente, todos nuestros problemas tienen que ver con el sebo. Un aceite natural que las glándulas sebáceas producen continuamente entre lavados que ayudan a tener ese aspecto de cabello graso o sucio. Y aunque hayamos hecho recurso de los champús sin sulfatos o champús que permiten no lavarte el cabello todos los días, no es suficiente para desvincularnos de nuestra tendencia a no tenerlo nada aceitoso. Porque otro truco sería hacer hacer recurso de champús en seco, pero no nos solucionaría completamente el problema. Es por ello que nosotras, como editoras de belleza, nos hemos encargado de investigar cuáles son los perfectos para retrasar las raíces grasas con los ingredientes esenciales para logarlo.

Champú equilibrante para raíces grasas y cabello sensible, de Kérastase (30 euros)

Champú 'Specifique Bain Divalent'. Kérastase

Este champú para cabellos grasos es perfecto para conseguir retrasar el engrasado de las raíces, así como ayuda a regular la sobreproducción de sebo a la misma vez que limpia y purifica el cuero cabelludo. Todo ello lo consigue gracias a la glicina, conocida por sus propiedades hidratantes y fortalecedoras que fija sobre el cabello sensible dejándolo nutrido y fortalecido, y de la vitamina B6, que retrasa la producción excesiva de sebo.

Champú antigrasa, de L'Oréal Professionnel (26 euros)

Champú 'Scalp Advanced'. L'Oréal Professionnel

Si estás buscando champús para el cuero cabelludo graso, L'Oréal Porfessionnel tiene el adecuado para ti. Esta alternativa limpia los residuos, sudor y grasa para mantener una melena limpia, suave y fresca. Su fórmula protagoniza los ingredientes esenciales para conseguirlo: ácidos hidrosoluble procedente de frutas que ayuda a purificar la superficie de la piel para que puedan generarse nuevas células cutáneas, y arcilla de grano fino que hacen una suave exfoliación en la piel para ayudar desobstruir la superficie cutánea de suciedad, grasa y sudor. Según su testado bajo control dermatológico, elimina el 78% del sebo del cuero cabelludo.

Champú purificante, de Kevin Murphy (30 euros)

Champú 'Scalp Spa Wash'. Kevin Murphy

Se trata de un champú apto para todo tipo de cabellos destinado especialmente a calmar y limpiar el cuero cabelludo. Gracias al añadido de agua de rosas, consigue relajar el pericráneo con sus beneficios acondicionadores de la piel, manteniéndolo limpio, equilibrado y saludable. Asimismo, también hace uso del aceite de coco para garantizar una máxima hidratación, así como combatir la sequedad.

Champú equilibrante, de Labeau (35 euros)

Champú equilibrante. Labeau

Ayuda, detoxifica y revitaliza el cabello prometiéndonos un limpiado más duradero. Sobre todo, es eficaz gracias a su ingrediente estrella, como es la diosmina que modula la acción de los sebocitos para reducir el exceso de sebo hasta un 50%.

Por lo que si notas que tu raíz cada vez se engrasa más, prueba uno de los champús especializados en esta necesidad para presumir de una melena suave, luminosa y con un limpio mucho más duradero.