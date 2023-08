Estos son los mejores contornos de ojos del mercado

A la hora de escoger nuestro neceser para nuestras vacaciones de verano, puede que tengamos poco espacio, así que es necesario que nos hagamos con los esenciales de maquillaje y cuidado facial que nos salvarán de cualquier apuro y, lo mejor, mantendrá nuestro rostro hidratado, algo muy importante cuando estamos en contacto directo con la radiación solar. Si bien es imprescindible que, una vez lavada la cara con un buen jabón acorde a nuestra piel y necesidades, nos apliquemos, seguidamente, una crema hidratante solar, tanto en el rostro como en nuestro cuerpo, también es muy importante que nos hagamos con un sérum, así como con la crema hidratante específica para nuestro tipo de rostro . Aunque, si puede ser, hazte con una buena crema hidratante facial de ‘efecto frío’, con la que no solo conseguirás mantener tu piel hidratada por más tiempo, sino que, por su fórmula, no notarás pesadez en tu piel, ya que le aportará ese toque fresco muy necesario durante los meses de verano. Además, un producto que quizá no tengas en tu neceser de cuidado facial y que es muy importante que te hagas con uno es el contorno de ojos, pues este ayuda a evitar arrugas prematuras y le aporta aún más hidratación, algo imprescindible para que el maquillaje no se cuartee y nos dure mucho más tiempo, incluso en los meses de verano.

El contorno de ojos debe convertirse en un imprescindible en nuestro neceser de cuidado facial y aplicarlo a pequeños toquecitos con el dedo anular -el dedo más débil- desde el interior de la ojera hasta el exterior, teniendo mucho cuidado. Tras este paso, deja actuar durante unos minutos y termina con el sérum, aplicándolo en todo el rostro. A la hora de aplicar los productos cosméticos, es muy importante que lo hagas con mucho cuidado y hacerlo muy suave, ya que nuestro rostro es muy delicado. Hazlo siempre de la parte superior hacia arriba, ya que esto ayudará a que se estilice la piel y no aparezcan arrugas prematuras. Una vez hecha tu rutina de cuidado facial, es momento de maquillarte, así que te aconsejamos los 5 productos de maquillaje imprescindibles que debes llevar en tu neceser de viaje para obtener un ‘efecto buena cara’. Sin más, te enseñamos los mejores contornos de ojos que puedes encontrar actualmente en el mercado.

Contorno de ojos en sérum, de Freshly Cosmetics (35,95 € )

Contorno de ojos Freshly Cosmetics

Super boost contorno de ojos, de Paula's Choice (45,00€)

Super boost contorno de ojos Paula's choice

Contorno de ojos iluminador 'Golden Eye Dream', de Byode (40,00€)

Contorno de ojos iluminador Byode

Contorno de Ojos Halo, de Banbu (34,95€)

Contorno de ojos halo Banbu

Estos son algunos de los contornos de ojos que puedes encontrar actualmente en el mercado, así que hazte con uno para mantener tu piel y la zona de la ojera hidratada y luminosa.