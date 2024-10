El impresionante cambio de look de Gisele Bündchen ideal para mujeres de más de 50

No se habla de otra cosa en el mundo de la moda. Y es que Zara ha tirado la casa por la ventana. Por un lado, la colaboración con Harry Lambert; por otro, el recién estrenado Zara 'streaming' cuya imagen ha sido el combo madre-hija formado por Cindy Crawford y Kaia Gerber; y, por último, la nueva colaboración de la firma estrella de Inditex con Stefano Pilati, cuya campaña ha sido protagonizada —ni más ni menos— por Gisele Bündchen. Lo sabemos, la modelo brasileña ha hecho un pacto con diablo, entre Jordi Hurtado y ella se han pasado el juego de la eterna juventud. Y el resto, solo podemos observar. Pero no es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Esta vez nos vamos a centrar en el pedazo de cambio de 'look' que luce Gisele Bündchen en la nueva campaña de Zara y la vamos a analizar paso a paso.

Se trata de un corte bob, bastante diferente a lo que la brasileña nos tiene acostumbradas. Un corte de pelo coronando la mandíbula que tiene el largo perfecto y el equilibrio ideal que todas necesitamos. Vamos a analizar punto por punto el corte de pelo de Gisele Bündchen que necesitamos todas.

El cambio de look de Gisele Bündchen

El cambio de look de Gisele Bündchen ZARA.

Sobra con entrar en la web de Zara para encontrarte al instante con todas las instantáneas de la campaña de Zara que incluye una sesión de fotos completa con la modelo y el diseñador. Ahí podemos ver el increíble corte de pelo que luce Gisele Bündchen y que nos ha dejado a todas con la boca abierta. Se trata de un corte bob con capas muy sutiles y onduladas, y un flequillo desfilado lateral. Que a la modelo brasileña le sienta espectacular es indiscutible; ahora vamos a ver el motivo por el que nos va a sentar espectacular a todas nosotras.

Tiene el largo perfecto , ni muy largo, ni muy corto. Podemos llevarlo suelto y sienta espectacular, pero también podemos recogerlo en una cola o en un moño.

, ni muy largo, ni muy corto. Podemos llevarlo suelto y sienta espectacular, pero también podemos recogerlo en una cola o en un moño. Tiene movimiento y de estilo desfilado, con un flequillo lateral que enmarca la cara , aportando juventud.

, aportando juventud. Tiene elegancia, sofisticación , un toque de glamour 'vintage' muy favorecedor y derrocha sensualidad .

, un toque de glamour 'vintage' muy favorecedor y derrocha . Es fácil de mantener. Con un toque de plancha, basta con marcar las puntas hacia dentro y crear una onda sutil en la zona superior para ganar volumen.

Ahora bien, este corte de la época dorada de Hollywood no es el que acostumbra a llevar la modelo, que suele lucir una melena larga. Por lo que todos suponemos que se trata de un falso bob. De hecho, aunque las extensiones suelen utilizarse para añadir longitud y volumen al cabello, también se pueden utilizar para lograr el efecto contrario. Eso es lo que hizo María Pombo para acudir al desfile de Lacoste en Paris Fashion Week. La 'influencer' publicó en su perfil de Instagram unas fotos junto al estilista capilar Jesús de Paula.

En las fotos, parece que se había cortado el pelo. Incluso subió fotos con pelo en el suelo que simulaban el corte. Sin embargo, Pombo reconoció que se trataba de una broma y que habían simulado el corte añadiendo unas extensiones traseras, más cortas que su pelo original y sujetando todo su cabello natural en un moño superior. Creemos que algo parecido ha tenido que hacer Gisele Bündchen porque en sus fotos de Instagram sigue apareciendo con el mismo estilo capilar de siempre. En cualquier caso, nos encanta este estilo.