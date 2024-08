Así anuncia Victoria's Secret la vuelta de Tyra Banks y nos deja a todos con la boca abierta

Los 50 son los nuevos 20. O eso dicen. El caso es que el que se inventó esta frase seguramente estaría pensando en Tyra Banks. La modelo no solo ha hecho historia sobre la pasarela, también la hemos visto en películas, ha hecho cameos en series como Gossip Girl y como presentadora en la edición americana de Got Talent. Pero, por fin, tras 20 años retirada, Tyra Banks vuelve a casa. Victoria's Secret así lo ha anunciado en su perfil de Instagram en el que la modelo aparece junto a Gigi Hadid. Y tenemos que decir que entre la imagen de Tyra Banks con 50 años y la foto que tenemos en nuestra memoria en Bar Coyote, hay muy pero que muy pocas diferencias.

La historia de Tyra Banks es muy distinta a la trayectoria de muchas de las modelos de su misma generación por muchos motivos. Fue la primera mujer negra que desfiló para Victoria's Secret y en ser portada de Sports Illustrated (que volvió a repetir con 45 años). Se retiró con 32 años, pero no sin antes marcar un hito en la moda.

Tyra Banks y Victoria's Secret: vuelve la modelo más icónica

En el vídeo podemos ver a la modelo de espaldas con la famosa bata de los ángeles más famosos de la moda. Después, entra al edificio Gigi Hadid y se acerca a la recepción. Allí se encuentra Tyra con un sobre con su nombre, y al darse la vuelta, le da a Gigi el suyo, ante la casa de sorpresa de Hadid. Vamos, la misma que se nos ha quedado a nosotras. Tyra Banks se despide con un "See you there". Ese 'nos vemos allí' se refiere a la Victoria's Secret Fashion Show 2024 que tendrá lugar en Nueva York el día 15 de octubre de 2024. No podemos esperar para ver qué han montado en esta edición que siempre da mucho que hablar. Bueno, no siempre, porque lo cierto es que llevan seis años sin hacer el famoso evento, por lo menos no el espectáculo al que nos tenían acostumbradas.

Model Gisele Bundchen walks down the runway during the Victoria's Secret Fashion show in New York. Jeff Christensen AP

En un intento por dar un vuelco a la imagen de marca y hacerla más inclusiva, respetando todo tipo de tallas y acercando esa imagen del precioso ángel de Victoria's Secret a cuerpos femeninos más normativos, la firma de ropa interior más famosa del mundo intentó hacer un cambio en su habitual show, sin mucho éxito.

Vuelven los ángeles de Victoria's Secret

El 'Merry Christmas' más sensual de los ángeles de Victoria's Secret larazon

La noticia de la vuelta ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios han expresado su entusiasmo por el regreso del espectáculo. Muchos han manifestado su deseo de ver a modelos icónicas de las épocas doradas del desfile, a la vez que han pedido que el espectáculo combine la diversidad actual con la magia tradicional del Victoria’s Secret Fashion Show. Bueno, primer deseo cumplido: Tyra Banks estará presente. A ver cómo se portan con la segunda petición. Tendremos que esperar al 15 de octubre para salir de dudas.

De momento, desde Victoria's Secret han sido claros con su mensaje: "Lo sentimos, no podíamos escribir un pie de foto, estábamos demasiado ocupados recogiendo nuestras mandíbulas del suelo con @tyrabanks y @gigihadid entregando invitaciones VSFS. #VSFashionShow". Por su parte, Tyra Banks, ha sido más escueta en su perfil de Instagram, pero a buen entendedor, pocas palabras bastan, y así lo ha demostrado con un "It’s BACK!".