¿Melasma en el bigote? Esto es lo que debes hacer según las expertas.

Cuando te miras al espejo y lo que ves en la zona del labio superior parece más un 'bigotillo' oscuro que una mancha solar, lo más probable es que se trate de melasma. Y sí, puede ser tan incómodo como suena. No hablamos de algo puntual: este tipo de manchas es persistente, puede reaparecer y suele requerir constancia y tratamientos específicos para que su aspecto se suavice.

Las expertas coinciden en que el melasma en el bigote tiene dos grandes culpables: las hormonas y el sol. Factores como el embarazo, los anticonceptivos o incluso la luz azul de las pantallas pueden ser el desencadenante. Lo importante, según dermatólogas y cosmetólogas, es entender que no basta con maquillarlo: hay que tratarlo con activos adecuados, protección solar constante y mucha paciencia.

Cómo prevenir y tratar el melasma en el bigote

Lo primero, prevenir. La aplicación de SPF a diario, incluso en días nublados o trabajando frente al ordenador, es la base. "La radiación ultravioleta y la luz visible estimulan la melanina y hacen que la mancha se reactive, por eso la fotoprotección es la primera línea de defensa", apunta Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour.

En cuanto al tratamiento, depende del momento vital de cada mujer. Durante el embarazo, los retinoides y ciertos ácidos exfoliantes no están recomendados, por lo que las opciones más seguras son fórmulas antioxidantes y despigmentantes suaves. En cambio, quienes no estén embarazadas pueden recurrir a activos más potentes como los retinoides o los ácidos exfoliantes (glicólico, láctico, salicílico), que ayudan a renovar la piel y difuminar las manchas. La clave, siempre, es la constancia y adaptar el protocolo a las necesidades de cada piel.

Los cosméticos que recomiendan las expertas

Las directoras dermocosméticas consultadas coinciden: para notar resultados hay que apostar por fórmulas de calidad, con activos estables y combinados con antioxidantes. Aquí, una selección clave para tu neceser:

Photo-brightening moisturizer broad spectrum spf30, de Perricone MD (82 euros)

La crema más vendida de la marca gracias a su efecto luminosidad instantánea. Unifica el tono y protege con SPF30, enriquecida con antioxidantes como astaxantina y vitamina C Ester.

Copper pca peptides, de Medik8 (85 euros)

Un sérum antioxidante con cobre PCA, hasta 40 veces más potente que la vitamina C, además de superóxido dismutasa, vitamina E y péptidos antiedad.

Lotus leaf anti pollution repairing toner, de Boutijour (48 euros)

Un híbrido entre tónico y sérum con extractos de loto y complejo Leafresh™ que combate el daño de la polución, la radiación solar y la luz azul.

Press & clear, de Medik8 (41 euros)

Tónico exfoliante diario con 5,5 % de gluconolactona, ácido salicílico y tranexámico, ideal para mejorar la textura de la piel y prevenir manchas postinflamatorias.

Adzuki & ragi fantasy, de Byoode (39 euros)

Exfoliante en polvo que combina microexfoliación física y química gracias a la gluconolactona y el ácido fítico. Se activa con agua y deja la piel más uniforme.

Am active10 essence, de Ambari (105 euros)

Esencia con un 10 % de alfahidroxiácidos (AHA) como el ácido láctico, que exfolia suavemente dos o tres veces por semana para unificar el tono.

Lotus melight eye patches, de Boutijour (63 euros)

Parches de ojos con complejo White Ten™ despigmentante, flor de loto y alfa-bisabolol que iluminan, descongestionan y unifican el tono en media hora.

La importancia de la constancia

El melasma en el bigote no se borra de la noche a la mañana. Es una condición activa y recurrente, por lo que lo fundamental es mantener una rutina constante con protección solar diaria y fórmulas despigmentantes. La combinación de prevención, antioxidantes y activos renovadores hará que la mancha se difumine poco a poco y que el tono de la piel se vea más uniforme.

En definitiva: constancia, protección y la elección de cosméticos eficaces son tus mejores aliados para decirle adiós, o al menos un hasta luego, a este incómodo melasma.