El pantalón vaquero de Shein por 16 euros que hace cuerpazo, ideal para mujeres de 20 y de 50+

Todas tenemos una prenda de confianza en el armario. Eso a lo que siempre acudimos cuando no sabemos qué ponernos y que siempre cumple. Una prenda comodín que nos sienta bien, combina a la perfección con todo y con lo que nos sentimos cómodas. Este comodín puede ser un vestido, una falda o incluso un bolso, pero lo cierto es que si hay una prenda en el mercado que cumple a la perfección con todas esas características suele ser un buen vaquero con efecto tipazo.

Los vaqueros son un básico de fondo de armario. Unos 'jeans' es la opción más versátil que vamos a encontrar, ya que podemos ponernos unos tacones y una blusa de lentejuelas y tener un estilismo elegante al momento; una 'blazer' para un 'look' más profesional; una chupa de cuero y unos botines, para un atuendo más rockero para salir a tomar algo, o una camiseta básica y unas zapatillas, para un 'look' casual. Si, encima, damos con un modelo que nos hace tipazo, ¿para qué queremos más? Hemos encontrado unos vaqueros de Shein que cumplen con todos estos requisitos y, por ese motivo, se han hecho virales.

Los vaqueros virales de Shein que todo el mundo quiere

Se trata de un modelo de vaqueros de estilo 'palazzo' que alarga visualmente la pierna, consiguiendo ese efecto pierna infinita que tanto nos gusta y que podemos llevar con tacones. botines o zapatillas. Este modelo de Shein sienta bien a todo el mundo y vale para mujeres de todas las edades. La creadora de contenido Noemi Bayona (@happynayo) nos los enseña en su perfil de Instagram para que veamos, en directo, lo bien que sientan.

Pantalones vaqueros virales de Shein Shein

Es el modelo 'Essnce Jeans de talle alto y pierna ancha', de Shein. De talle alto, con pierna acampanada y pinzas en la parte delantera. Está disponible en varias tallas. La modelo de la foto lleva la talla 27. ¿Lo mejor de todo? Al increíble precio que ya tenían, se suma el descuento del 29% por el Black Friday, por lo que cuesta solo 16,32 euros. (Referencia: 12446400). ¡Aprovecha!