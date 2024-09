¿Por qué no duele el pelo cuando lo cortamos?

Largo, corto, liso o rizado, el pelo es una parte importante de nuestro 'look' y lo cortamos según las tendencias, la estación del año o simplemente cuando queremos apostar por un cambio radical. Parece algo obvio, ya sabemos que cuando nos cortamos el pelo, no nos cuele, pero ¿sabes exactamente por qué? La dermatóloga Ana Molina lo explica utilizando un curioso ejemplo: el puerro. Sí, la doctora se sirve de este vegetal para explicarnos cómo funciona el crecimiento del cabello y todas las características que lo rodean en el programa Saber Vivir.

"¿En qué se parece un puerro a un cabello? ¿Tenemos que comer puerro para que no se nos caiga el cabello? Lo ideal sería comer frutas, verduras, frutos secos, cereales integrales, semillas, grasas de buena calidad como aceite de oliva, etc. ¿La dieta puede cuidar de nuestro pelo? Pues sí. Pero no porque una dieta pueda hacer maravillas, sino porque una mala dieta puede afectar negativamente a la salud de nuestro cabello", explican desde la publicación del programa en su perfil de Instagram. Pero no es eso en lo que nos vamos a centrar hoy, sino en la curiosa explicación que da la Dra. Ana Molina.

¿Por qué no duele el cabello cuando lo cortamos?

"Este puerro me viene al pelo para explicar las partes de nuestro cabello porque es muy similar: por un lado, tiene estas hojas verdes que crecen por encima de la tierra, que serían el equivalente a nuestra fibra capilar o tallo piloso", sostiene en el vídeo.

La experta explica que está formado por células muertas cargadas de keratina. "Eso hace que lo podamos cortar sin que nos duela. Debajo de la tierra, el puerro tiene este bulbo blanco y alargado con las raíces a través de las cuales le llegan los nutrientes. Lo mismo pasa con nuestro cabello: tiene un bulbo piloso donde están las células madre que forman el cabello y unos capilares —unos vasos sanguíneos— a través de los cuales le llegan los nutrientes", sentencia.

Dieta verduras Freepik

Por eso, el mejor tratamiento para el cabello (además de una higiene y protección adecuada) es una buena alimentación, a base de frutas y verduras que debemos consumir a diario. Además, el puerro (nunca mejor dicho) tiene unos excelentes nutrientes para el cuidado del pelo.

No, no vale decir que hay gente que no sigue una dieta rigurosa y tiene el pelo precioso. Porque eso es como todo. Por ejemplo, ¿somos todos como Brad Pitt? No, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. La genética es así y probablemente ese hipotético caso de chica que conoces, que no come bien y tiene el pelo precioso, lo tendría mejor todavía si mejorara su alimentación.

Nutrientes que necesita nuestro cabello

El cabello de niña rica se caracteriza por su gracia aparentemente natural Cortesía

Vitamina A, C, fósforo y antioxidantes. Nuestro pelo también necesita nutrientes. ¿Esto significa que si comemos más puerro nos va a crecer el pelo más rápido? No. Pero si no comemos frutas y verduras diariamente, se nos caerá más el pelo.