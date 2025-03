¿Qué tiene la centella asiática para haberse convertido en el ingrediente cosmético más viral del 2025?

Si has oído hablar alguna vez de la cosmética coreana es imposible que no hayas oído hablar de la centella asiática o cica. El ingrediente todoterreno del que todas las beauty gurus hablan maravillas, siendo sinceras, todo lo que tenga ver con la cosmética coreana me fascina, desde sus interminables rutinas de más de 10 pasos a esos acabados glass skin que parecen irreales.

Y es que, cuando pensamos en belleza y piel perfecta, las mujeres coreanas son una auténtica fantasía: piel luminosa, uniforme, impecable y eternamente joven. ¿Cuál es su secreto? Muchas, por supuesto, pero la centella asiática es sin duda uno de los más poderosos. Este ingrediente se ha convertido en el elixir beauty más transformador del momento, y si todavía no lo conoces a fondo, sigue leyendo porque vas a querer incorporarlo ya mismo a tu rutina.

¿Qué es la centella asiática?

Si aún no tienes claro qué es la centella asiática y por qué medio mundo beauty está obsesionado con ella, Paula Rodríguez, bioquímica experta en dermofarmacia y portavoz de Planet Skin, lo explica de manera muy sencilla: 'Imagina que tu piel tiene un entrenador personal que trabaja 24/7 para mantenerla sana, calmada y fuerte. Eso es lo que hace la centella asiática, y la que crece en Madagascar es la más potente de todas'.

Pero, ¿qué la hace tan especial? Su entorno de crecimiento. 'Madagascar es un paraíso de biodiversidad. Su centella crece en un suelo rico en minerales, libre de contaminación y con condiciones climáticas que maximizan su concentración de activos como los asiaticósidos y madecasósidos. El resultado es un cóctel natural con propiedades cicatrizantes, calmantes y antioxidantes que es oro puro para la piel', explica Paula Rodríguez. Así que, si tienes piel sensible, irritada, deshidratada o simplemente quieres un extra de reparación y luminosidad, esta planta es el ingrediente que estabas buscando.

¿Cuáles son los beneficios de este ingrediente coreano?

La centella asiática es conocida por sus potentes propiedades calmantes, ideales si tienes la piel sensible, reactiva o con tendencia al enrojecimiento. Además, promueve la producción de colágeno, ayudando a reparar cicatrices y mejorar la textura de la piel. Y gracias a sus antioxidantes, combate el envejecimiento prematuro y mantiene la piel firme y luminosa, explica la experta. Y por si esto fuese poco, su textura ultraligera aporta hidratación profunda sin obstruir poros, convirtiéndose también en el aliado perfecta para pieles grasas y mixtas.

6 productos para incorporar la centella asiática en tu rutina

Después de entender un poco más el secreto de este elixir coreano, a continuación hemos seleccionado los imprescindibles que no pueden faltar en tu rutinabeauty para descubrir todo el poder reparador, calmante y antioxidante de la centella asiática.

Espuma limpiadora cica, de Usu Cosmetics (17,77 euros)

Espuma limpiadora cica. Usu cosmetics

Limpia, calma e hidrata respetando el pH ligeramente ácido de la piel, ideal incluso para las pieles más sensibles.

Hyalu cica brightening toner, de Skin1004 (26,90 euros)

Hyalu cica brightening toner. Skin1004

Más parecido a una esencia hidratante, aporta un glow inmediato gracias al complejo de ácido hialurónico, centella, AHA y LHA que exfolian suavemente la piel.

The great serum, de The great fusion (109 euros)

The great serum. The great fusion

Aporta luminosidad y posee propiedades regenerantes y reparadoras, además de minimizar líneas finas y arrugas gracias a ingredientes como CBD, centella asiática, avena, ácido hialurónico, niacinamida, vitamina C, E y B5, bakuchiol y probióticos.

Skin therapy eye, de Erborian (39 euros)

Skin therapy eye. Erborian

Contorno de ojos multiperfeccionador que combina 9 extractos de plantas coreanas, cafeína y un 5% de niacinamida, actuando sobre bolsas, ojeras y líneas de expresión. Ideal para despertar con una mirada descansada y radiante.

Cica daily gel-crema reparador, de Uriage (25,20 euros)

Cica daily gel-crema reparador. Uriage

Con agua termal de Uriage, prebióticos y centella asiática, fortalece la barrera cutánea y estimula los mecanismos de reparación. Ideal para pieles debilitadas por agresiones diarias.

Relief sun moisture, de Boutijour (39,99 euros)

Relief sun moisture. Boutijour

Protector solar diario de textura ligera e invisible, no comedogénico, con SPF 50+ y PA++++. Está enriquecido con antioxidantes y calmantes como agua de loto azul, flor de caléndula y centella asiática.

¿Entiendes ahora por qué la centella asiática se ha hecho tan viral? Ya sea que busques mejorar esas cicatrices post-acné, tratar líneas y arrugas de expresión en pieles sensibles, o favorecer la producción de colágeno todo se reduce a un mismo aliado coreano.