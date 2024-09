El ácido ferúlico es el ingrediente estrella del momento y así lo tienes que usar

En la búsqueda constante de una piel más joven, saludable y radiante, los ingredientes antioxidantes se han convertido en una parte esencial de cualquier rutina de belleza. Entre ellos, el ácido ferúlico está ganando terreno como un verdadero todoterreno en el mundo del skincare. Aunque no es tan conocido como otros activos como la vitamina c o el ácido hialurónico, sus propiedades lo han catapultado a la cima de las recomendaciones dermatológicas. Este activo, que se encuentra naturalmente en plantas y cereales como el trigo, el arroz o la avena, ofrece beneficios clave para combatir el envejecimiento prematuro, proteger la piel de agresiones externas y mejorar su apariencia general. Si aún no lo conoces, ahora es el momento ideal para descubrir por qué el ácido ferúlico es el ingrediente que tu piel necesita para lucir más joven y radiante.

Según la farmacéutica Belén Acero, titular de Farmacia Avenida América y especialista en dermofarmacia y nutrición, el ácido ferúlico es una herramienta poderosa para combatir el envejecimiento y proteger la piel.

¿Cuáles son los beneficios del ácido ferúlico?

Acción antioxidante: Este ingrediente actúa neutralizando los radicales libres, los cuales provocan estrés oxidativo y aceleran el envejecimiento cutáneo. Al combatir estos radicales, el ácido ferúlico protege la función barrera de la piel y previene el deterioro celular.

Antienvejecimiento: Además de su poder antioxidante, el ácido ferúlico estimula la producción de colágeno y elastina, esenciales para mantener una piel firme, elástica y con menos arrugas. Su acción regeneradora ayuda a reducir las líneas de expresión y las arrugas, haciendo que la piel luzca más joven.

Despigemantante: El ácido ferúlico inhibe la actividad de la enzima tirosinasa, responsable de la producción de melanina. Esto lo convierte en un aliado clave para prevenir y tratar manchas oscuras y mejorar la uniformidad del tono de la piel.

Hidratante: Contribuye a mantener la función barrera de la piel, evitando la pérdida de agua y asegurando una hidratación óptima. Esto es especialmente importante para las pieles secas o deshidratadas.

Potencia otros antioxidantes: Una de las características más valoradas del ácido ferúlico es su capacidad para potenciar la eficacia de otros antioxidantes, como las vitaminas c y e. Cuando se combina con estos ingredientes, mejora su estabilidad y refuerza su acción protectora frente a los daños provocados por los rayos uv.

Propiedades antiinflamatorias: Su capacidad antiinflamatoria lo convierte en una excelente opción para calmar y reducir la irritación de la piel, siendo apto incluso para pieles sensibles.

Mejora de la textura y el tono: Al promover la regeneración celular y proteger la piel de los agresores externos, el ácido ferúlico contribuye a una tez más suave, luminosa y uniforme.

3 productos con ácido ferúlico para incorporar a tu rutina cosmética

Lo mejor de este ingrediente estrella es que se adapta a todo tipo de pieles. Es ideal para quienes buscan prevenir los signos de envejecimiento o tratar problemas como manchas, falta de luminosidad o textura desigual. Estos son nuestros 3 productos favoritos con ácido ferúlico, toma nota, nos lo agradecerás.

Super c ferulic de Medik8 (87 euros)

Super c ferulic Medik8

Este sérum con ácido ferúlico es ideal para incorporarlo en tu rutina de skincare por la mañana sobre todo en pieles maduras al trabajar sobre las líneas de expresión, arrugas y manchas. Al tratarse de un producto con diferentes activos es importante dejar que se absorba bien antes de continuar con la crema hidratante o protector solar.

C E ferulic de Skinceuticals (177 euros)

C E Ferulic Skinceuticals

Es cierto que el precio de este sérum puede llegar a ser un poco intimidante, pero créeme es toda una inversión que merece la pena, no conozco a ninguna editora de belleza que no le guste esta joya de la corona de Skinceuticals. Su combinación de vitamina c, vitamina e y ácido ferúlico es como un elixir de juventud encapsulado.

Rénergie H.C.F. Triple serum de Lancôme (rebajado a 69,95 euros en Druni)

Rénergie H.C.F. Triple serum Lancôme

Esta revolucionaria fórmula antiedad combina todo lo que las pieles maduras desean: ácido hialurónico, hidrata y rellena las arrugas; vitamina c + niacinamida, atenúan las manchas y ácido ferúlico: protege contra el fotoenvejecimiento.