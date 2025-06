Sabemos cuál es la máscara de pestañas perfecta para el verano: no transfiere ni se emborrona

Si tienes la piel grasa sabrás cómo cuesta encontrar la máscara de pestañas perfecta que no se emborrona ni transfiere la piel. Y entendemos porqué has hecho clic en este artículo de Lifestyle de La Razón, puesto que vamos a desvelarte la fórmula con la que no tendrás que preocuparte por tu make up. Como editoras de belleza, tenemos la suerte de ser curiosas a la hora de investigar los lanzamientos de las marcas con la intención de dar con nuevos ítems icónicos que merecen la pena tener en el neceser, como la última máscara de pestañas de RevitaLash Cosmetics, líder en el cuidado de las cejas y pestañas.

Esta vez hablamos de la Lenght Define Tubing Mascara que ha marcado la diferencia gracias a su tecnología tubing, una fórmula innovadora que envuelve cada pestaña maximizando su longitud sin apelmazar ni dejar residuos. Su cepillo eleva, curva y define desde la raíz hasta las puntas, separando las pestañas y distribuyendo la fórmula de forma uniforme y suave. Uno de los ingredientes más destacables son los péptidos, responsables del fortalecimiento, crecimiento y cuidado del folículo piloso (que ayuda a producir cada pestaña). Porque a día de hoy no solamente queremos dar un plus de color, longitud o curvatura a nuestras pestañas, sino que también cuidarlas con los ingredientes esenciales en un mismo producto. Este ítem tiene tratamiento para evitar que las pestañas se debiliten a la vez que las hidrata con cada aplicación gracias a sus ingredientes nutritivos.

¿Por qué utilizar en el día a día la máscara de pestañas de RevitaLash Cosmetics?

Con la máscara de pestañas de RevitaLash Cosmetics conseguimos unas pestañas más largas, definidas, de efecto abanico y con un acabado más brillante. Todo lo que necesitamos para un look de maquillaje natural del día día que realza la mirada y cuida las pestañas con tratamiento. Cabe destacar que se retira fácilmente sin dañar las pestañas con agua tibia y deslizando suavemente con los dedos limpios, sin frotar ni tirar. También, resiste a la humedad, pero no es waterproof, puesto que el añadido de químicos no cabe dentro de la la identidad de la marca.

Mujer con la nueva máscara de pestañas de RevitaLash Cosmetics. Cedida por la marca

Esta máscara de pestañas es perfecta para las pieles grasas o las pestañas finas

Sobre todo, esta máscara de pestañas es perfecta para las personas que tienen el párpado más graso, pero también es apta para otras dermis y más en verano, donde todos solemos sudar más y se nos corre el maquillaje. También lo agradecerán aquellas que tienen unas pestañas apagadas o finas o las que buscan una máscara de pestañas hipoalergénica, vegana, libre de aceites, parabenos o fragancias.

Máscara de pestañas 'Length Define Tubinf Mascara' de RevitaLash Cosmetics. Cedida por la marca

La clave para unas pestañas más fuertes e hidratadas se esconde tras la selección de los ingredientes. La de RevitaLash Cosmetics contiene biótica para fortalecer las pestañas y protegerlas frente a la rotura o vitamina E para acondicionar y aportar una potente acción antoxidante. También, el péptido Myristoyl Pentapeptide mejora la aprecia de las pestañas y las protege de la fragilidad, mientras en Pantenol las hidrata y mejora el brillo natural.