Si tienes la piel mixta, estas bases de maquillaje harán que no te salgan brillos

Si como yo tienes la piel mixta con tendencia acnéica sabes qué dar con una base de maquillaje con la que no te salgan brillos o granos puede ser todo un desafío y es que si este es tu tipo de piel además de dar con esa base que se adecue a tu tono de piel tenemos el añadido de conseguir vernos sin brillos durante toda la jornada (o noche). Muchos especialistas me han recomendado una y otra vez que deje a un lado las bases de maquillaje en formato líquido como todas las conocemos y que pruebe con productos de maquillaje en polvo, pero la verdad es que no he conseguido acostumbrarme a ellos, creo que ese acabado apagado que dejan en mi piel no es para mí y es que puede parecer contradictorio, pero a pesar de tener la piel con tendencia acnéica y huir de los brillos me encanta cuando mi piel tiene un acabado glowy y personalmente creo que la única manera de conseguir eso es con una base de maquillaje líquida.

¿Qué tienes que buscar entonces en una base de maquillaje para pieles mixtas y conseguir un acabado perfecto a la vez que natural? La clave para triunfar y mantener los brillos a raya está principalmente en los ingredientes y textura, en cuanto a esta última busca siempre aquellas con acabado ligero, ya sean cc creams, spf con color o bases de maquillaje ultraligeras. En cuanto a los ingredientes ácido hialurónico, niacinamida o activos antioxidantes serán tus mejores aliados tanto para evitar brillos como granos. Además, elegir una base libre de aceites, pero con ingredientes hidratantes será fundamental para mantener el equilibrio en la piel mixta sin resecar las zonas secas ni acentuar la grasa en la zona T. No olvidemos que la aplicación es otro factor clave: optar por una brocha o esponja húmeda puede marcar la diferencia en la duración y el acabado final. Y si quieres un consejo adicional, prueba a preparar tu piel con un buen primer matificante, especialmente en la zona t, antes de aplicar la base. Esto ayudará a controlar el exceso de grasa y fijará el maquillaje por más tiempo, dejando un efecto de piel perfecta que se mantiene intacto durante horas. A continuación, te traemos una selección de las 5 mejores bases de maquillaje para pieles mixtas.

No makeup foundation serum, de Perricone md (rebajada a 46,50 euros)

No makeup foundation serum Perricone MD

Una fórmula ultraligera con spf 20 con la que puedes trabajar modulablemente su cobertura. Gracias a ingredientes como el Bisabolol, un antioxidante natural y neuropéptidos esta opción es ideal si además de mantener tus brillos a raya buscas frenar los primeros signos de envejecimiento.

Bare with me blur skin tint foundation, de Nyx (10,95 euros)

Bare with me blur skin tint foundation NYX

Esta base de maquillaje de Nyx es perfecta si buscas una opción económica a la vez que efectiva. Y es que su fórmula ultraligera es de lo más modulable y proporciona hasta 12 horas de hidratación. Con ingredientes como el matcha y la niacinamida en su fórmula conseguirás un acabado natural en el que poros e imperfecciones no tienen cabida.

CC+ natural matte spf40, de It cosmetics (47 euros)

CC+ natural matte spf40 It cosmetics

Si aún no conoces las cc cream de It cosmetics esta es tu señal para probar sus productos, cada euro de su precio merece 100% la pena. Esta en particular está pensada para pieles grasas y mixtas que buscan reducir brillos y mejorar la apariencia de los poros, todo esto se consigue con una fórmula hidratante que también protege contra el sol con su spf40.

Even better clinical™ base de sérum SPF 20, de Clinique (52 euros)

Even better clinical™ base de sérum SPF 20 Clinique

Sérum parece, base de maquillaje es, esta joyita de Clinique combina lo mejor de una base de maquillaje perfeccionadora con el poder transformador de un sérum. Disponible en 42 tonos y con una potente formulación en la que encontramos vitamina c, ácido salicílico y ácido hialurónico, todo ello para conseguir una piel más radiante al instante.

Soft' lit naturally luminous foundation, de Fenty Beauty (39,99 euros)

Soft' lit naturally luminous foundation Fenty Beauty

Si te preocupa no encontrar el tono ideal en una base de maquillaje, esta creación de Rihanna es tu solución, está disponible en 50 tonos que se adecuan a cualquier tipo de piel, además de eso su fórmula de larga duración y acabado luminoso e hidratante con antioxidantes naturales la convierten en una de las favoritas de las maquilladoras.