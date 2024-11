Estas son las brochas de maquillaje que no pueden faltar en tu neceser

Como aficionada al maquillaje y editora de belleza he probado aplicar el maquillaje de mil maneras, con los dedos, con esponjas y con brochas, todas ellas aportan un resultado diferente a la piel y aunque es cierto que en el día a día suelo recurrir a la aplicación con los dedos, cuando busco un acabado profesional para eventos y ocasiones especiales las brochas son las que se llevan la palma a la hora de a dejar mi piel con un acabado natural, pero pulido. A continuación te voy a contar cuáles son esas brochas imprescindibles que necesitas en tu neceser ya sea que te estés iniciando en el mundo del maquillaje o busques ampliar tu colección.

Antes de lanzarte a por una nueva brocha, es importante que conozcas qué debes tener en cuenta. El material de las cerdas, la densidad y el tipo de brocha pueden hacer una gran diferencia en el acabado de tu maquillaje. Por ejemplo, las brochas de cerdas naturales son ideales para aplicar productos en polvo, ya que difuminan con suavidad y permiten un acabado más uniforme y aterciopelado. Sin embargo, si estás trabajando con productos líquidos o en crema, las brochas sintéticas suelen ofrecer una mejor aplicación, pues absorben menos producto y permiten mayor control en la cobertura. Invertir en un buen set de brochas es el primer paso para conseguir un maquillaje de aspecto profesional desde casa, porque cada una tiene un rol específico en la rutina y maximiza el potencial de los productos que aplicas. Así que sin más preámbulos, aquí va nuestra selección de brochas imprescindibles que todo neceser debería tener para lograr un maquillaje de acabado impecable.

Brightening concealer brush, de Real Techniques (8,99 euros)

Esta brocha de Real Techniques con cabezal redondo es ideal para aplicar el corrector de ojeras de una manera precisa y ligera, además está diseñada específicamente para pieles sensibles. También la puedes usar para aplicar el primer o prebase.

Precision foundation brush 145, de Fenty Beauty (39,99 euros)

Todo lo que hace Rihanna es un gustazo para la piel, ya sean productos o herramientas, y esta brocha para aplicar el maquillaje no iba a ser la excepción, su forma cónica (en forma de gota) es perfecta para una aplicación precisa en zonas de difícil acceso, como alrededor de la nariz o debajo de los ojos.

Brocha para polvos pro powder, de Nyx (15,95 euros)

Una brocha como esta de Nyx es otro de los imprescindibles que no pueden faltar en tu neceser, sus cerdas suaves y cabezal denso y redondeado lo hacen una opción de 10 para la aplicación de polvos sueltos como polvos de sol o bronceadores así como polvos compactos matificantes o traslúcidos.

Precision concealer brush, de Ecotools (6,49 euros)

Si eres de las que no concibe el maquillaje sin un toque de colorete esta brocha con cabezal cuadrado tiene que estar en tu neceser sí o sí. Gracias a su diseño compacto y preciso es ideal para esculpir las mejillas ya sea que prefieras colorete en polvo o en crema.

M310 large soft fan, de Morphe (10,99 euros)

Uno de mis diseños de brocha favoritos tenía que ser para mi producto de maquillaje predilecto, los iluminadores. Las cerdas de la brocha en forma de abanico son lo suficientemente ligeras para conseguir un resultado profesional y aplicar el iluminador en polvo justo donde lo necesitas.

High roller crease brush, de Beauty Blender (24,95 euros)

Las brochas de Beauty Blender son una inversión de lo más inteligente, y es que además de aplicar el maquillaje con un acabado profesional vienen con una punta roller, en este caso es ideal para desinflamar la zona del contorno de ojos a la vez que aplicar la sombra de ojos dejando un difuminado perfecto.

Brush 14 - dual ended firm detail brush, de Anastasia Beverly Hills (23 euros)

Las cejas cada vez están cogiendo más importancia en los maquillajes de diario y ocasiones especiales, y una brocha dual como esta de Anastasia Beverly Hills se convertirá en tu aliado indiscutible para presumir de cejas perfectas. La punta superior es ideal para aplicar cualquier producto de cejas, mientras que la punta inferior te ayudará a peinar esos pelos rebeldes y conseguir el resultado que siempre habías deseado.

Must have the brush 170, de You Are The Princess (3,99 euros)

Y por último si eres de las minimalistas que busca una brocha multiusos que pueda usar para aplicar la base de maquillaje, los polvos bronceadores, el colorete y el iluminador, esta de You are the princess con un precio de lo más asequible es todo lo que necesitas, además su tamaño compacto la hace ideal para llevártela en el bolso o de viaje a todas partes.