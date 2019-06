5 detalles sorprendentes de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos

¡Seguimos con la cuenta atrás para la boda del año! Tan solo 3 días para la boda entre Pilar Rubio y Sergio Ramos y cada detalle que conocemos nos sorprende más. Como ya os venimos contando, la boda entre la presentadora y el futbolista se celebrará este sábado por la tarde en la catedral de Sevilla y aunque los novios quieren que sea todo secreto ya conocemos muchas detalles. Parece que hay una serie de condiciones que tienen que aceptar los invitados, así se lo han comunicado con una invitación en tamaño a3, de color negro y con unicornio de plata en su interior. Y que cada detalle que vamos conociendo nos sorprende más. Lo que tenemos claro es que será una boda que no dejará indiferente a nadie.

Los detalles que vamos conociendo de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos:

1. No estará permitida la entrada de móviles ni ningún dispositivo electrónico que pueda grabar. Y es que los novios no solo quieren mantener a salvo su intimidad, si no también que los invitados puedan disfrutar sin miedo a ser grabados.

2. Para poder entrar en la finca de la pareja, los invitados tendrán que enseñar un tatuaje adhesivo y personalizado que deberán llevar colocado en el interior de la muñeca el mismo día del enlace. Además, es intransferible y en el caso de las parejas, tampoco se puede intercambiar.

3. Los invitados, además, tendrán que esperar hasta las cuatro de la madrugada para poder ver la actuación de AC/DC. Niña Pastori, amiga íntima de Ramos, pondrá voz a la ceremonia.

4. Para garantizar el disfrute máximo de la celebración, la entrada de niños está prohibida una vez termine la ceremonia.

5. Según publica Vanitatis, Sergio y Pilar estarían convirtiendo la finca de la celebración en un parque de atracciones. ¿Os suena de algo? ¡Sí! La boda de Chiara Ferragni y Fedez.