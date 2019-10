María Pombo tiene el vestido perfecto para salir de fiesta

Y como no podía ser de otra manera, al menos para uno de los rostros más populares de Instagram, el día terminó con una fiesta muy especial a la que no faltaron sus familiares y amigos más cercanos. Allí vimos a rostros muy populares de la red que, a pesar de contar con opciones muy diversas en lo que a looks se refieren, tuvieron algo en común, al menos la gran mayoría: se dejaron llevar por el brilli brilli. Empezando por la propia María Pombo. La influencer, que hace unos días también escogía este tipo de diseños brillantes para otro evento, volvía a elegir un vestido mini repleto de brillos ahora en color rosa y de la firma The Attico, una de las grandes triunfadoras entre los amantes de la moda en los últimos meses, para una noche tan especial. No hemos encontrado el vestido en su web, pero los precios de esta firma van de los 700 a los 4000 euros en sus vestidos (OMG).