¿Cómo abrazar la moda "Far West" sin parecer el vaquero de Toy Story?

Nos disponemos a escribir una de esas frases capaces de dividir generaciones y de hacer a quien firma el texto (guilty!) estremecerse si alguien no sabe de qué hablamos a continuación: fue Madonna la que con su disco Music puso de moda la estética cowgirl de forma mainstream, aunque por supuesto figuras como Dolly Parton ya asentaron mucho antes las bases. Si decimos que la frase es delicada es porque habrá quien no sepa qué estamos diciendo, una clara señal de que es jovencísimo. ¿Es la envidia la que habla? No lo negamos.

La tendencia cowboy, que ahora ha sido tiktokizada para llamarse cowboy core, es una de las más complicadas, porque la línea que separa a un look de tardeo fashionista y a un disfraz de serie B es sumamente delgada. Pero como la encargada de volver a poner de moda el universo del rodeo más chic ha sido Beyoncé, se ha asegurado de que el glamour sea el protagonista del universo far west. El complemento que funciona como elemento común en su extenso armario western, en el que encontramos diseños de firmas como Marc Jacobs, Dolce & Gabbana y Gaurav Gupta, es el sombrero de cowboy que por descontado, no es de una marca cualquiera, sino de John B. Stetson, conocido por ser el inventor del sombrero far west moderno. Gracias a la diva, que comenzó su idilio con el sombrerero en los premios Grammy, cuando accesorizó un conjunto de Louis Vuitton con un complemento de la firma, sus sombreros son ahora conocidos por la generación Z. “Cuando Beyoncé decidió volver a conectar con sus raíces tejanas y abrazar la estética western, no dudó el hacerlo de la mano de un Stetson. Hemos estado trabajando desde entonces con ella y con su estilista para crear diseños custom made. Ya ha lucido algunas creaciones, pero muchas otras están aún por verse”, explicaba a WWD Tyler Thoreson, vicepresidente de márketing de Stetson. No queremos arruinarle la fiesta a Thoreson, pero en realidad, ya en el disco Renaissance apostó por un sombrero cowboy que no era precisamente de la mítica marca, sino de una diseñadora de 24 años llamada Abbey Misbin que vendía sus creaciones por menos de 300 euros en Etsy.

Beyoncé en su nuevo album, Cowboy Carter IG: @beyonce

De acuerdo, la cantante, cuyo nuevo álbum se llama Cowboy Carter, ha desatado la locura por el country pero… ¿Acaso no vamos a mencionar el look de rodeo girl en clave rosado de Margot Robbie en Barbie? Antes de que Beyoncé se encargara de pasar la tendencia por el filtro classy, iconos del pop como Harry Styles, Lil Nas X y Taylor Swift se aseguraron de apostar por su vertiente más extravagante. De hecho, el fenómeno Swift se ha trasladado también al consumo y la tendencia del Fandom Fashion, que lleva meses triunfando en España, siendo la gira The Eras Tour una gran fuente de inspiración. Según datos de Klarna, las ventas de pulseras con abalorios aumentaron un 1317 % en agosto de 2023, mientras que tras haber llevado la cantante diversas botas cowboy, las ventas de este calzado aumentaron un 68 % en septiembre. Por si fuera poco, los tours de Beyoncé y de Harry Styles desataron el furor por los sombreros far westen nuestro país al dispararse las ventas un 9569 %. “Las exitosas giras del pasado verano fueron grandes ejemplos de cómo los artistas crean tendencias que sus fans adoptan. Son momentos de la cultura pop que harán historia en la moda”, dice Emilia de Poret, Fashion Director de Klarna.

Desfile de Louis Vuitton Otoño / Invierno 2024 Louis Vuitton

Las pasarelas siempre han coqueteado con la tendencia. Mientras que la colección otoño/ invierno 2022 de Schiaparelli lo hizo desde su cara más sutil, apostando por el denim sobre denim, Casablanca supo poner en marcha el horror vacui con sensuales y coloridas propuestas. Ralph Lauren fue el que dio el pistoletazo de salida al reinterpretar a los cowboys americanos (“La moda western refleja y proyecta el amor por el espacio exterior y el orgullo de uno mismo y de su cuerpo”, dijo el diseñador), y Karl Lagerfeld quiso que en su colección pre fall para Chanel de 2013 hubiera tantos guiños western como tweed. Ahora ha sido la firma Ganni la que ha popularizado de nuevo las cowboy boots combinadas con los vestidos prairie y Chanel ha dado un giro country a su colección de Costura fall-winter.

Y entonces llegaron las celebridades dispuestas a convertirse en manuales de estilo andantes. Kim Kardashian (fan de los sombreros de Kemo Sabe), Bella Hadid (cuyo novio es cowboy, una profesión que al parecer, no sólo existe en las películas y en las peores pesadillas de cualquier urbanita) y Emily Ratajkowski son algunas de las que han ‘westernizado’ sus armarios. Nos encanta cómo la última combina sensuales slip dresses de estampado animal con botas cowboyque siguen la estela de las de firmas como Jeffrey Campbell, que domina el complicadísimo arte de partir del ADN más tradicional para llevarlo en un giro inesperado a la cultura pop. Incluso no hace falta que el vestidor sea una oda a las herraduras gracias a las camisetas con texto, y es aquí donde Kendall Jenner nos ha dado una lección de estilo al lucir un tank top que reza J’adore Cowboys, una camiseta que es un claro guiño al icónico top cuyo mensaje es J’adore Dior.

Bella Hadid luciendo un look muy cowboy con uno de sus caballos IG: @bellahadid

Calculamos que queda poco para que te encuentres a tu vecina de enfrente con un sombrerito de vaquero, pues como señala Vogue Business, las búsquedas de estos complementos se han disparado un 82 % en Depop. Mientras tanto, Business of Fashion indica que desde Coachella hasta la serie Yellowstone han contribuido al regreso de los looks western. “La televisión de prestigio, el trabajo en remoto y el cambio de los aires políticos también han sido los responsables de esta moda”, aseguran.

Eso sí: si te animas a gritar yee haw! con tu armario, asegúrate de hacerlo con alguna pincelada para evitar parecer salida de Toy Story… Y no precisamente por tener un estilo que vaya del infinito, al más allá.