Desfile de Victoria's Secret 2025: cuándo es y dónde ver

El retorno del desfile llega tras años de reinvención de la marca, que en este ciclo ha puesto el foco en diversidad, música en vivo y distribución multiplataforma. La elección de Nueva York no es casual: es el escenario asociado a algunas de sus ediciones más recordadas y un puente natural con la industria del entretenimiento. Además, la marca busca recuperar el atractivo de "evento global" con señal gratuita en abierto y refuerzos de contenido en sus redes sociales (previews, clips, o escenas del backstage) para capturar conversación en tiempo real.

La puesta al día también se nota en el casting: regresan iconos que conectan con la memoria del show, mientras perfiles emergentes amplían representación (tallas, orígenes, trayectorias). En paralelo, el line-up musical 100% femenino coloca el desfile en la intersección de moda y pop, una fórmula clave para ampliar audiencias más allá del público interesado en la moda.

¿Cuándo es el desfile de Victoria’s Secret 2025?

El desfile se celebra el miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 19:00 (hora de Nueva York), equivalente a la 01:00 del jueves, 16 de octubre, en España.

¿Dónde ver el desfile de Victoria’s Secret 2025?

Directo gratuito global: canal oficial de YouTube de Victoria’s Secret, con contenidos exclusivos y cobertura complementaria en TikTok e Instagram.

canal oficial de YouTube de Victoria’s Secret, con contenidos exclusivos y cobertura complementaria en TikTok e Instagram. Versión especial (EE. UU.): Amazon Prime Video emitirá un pre-show con "Pink Carpet", entrevistas y backstage, disponible solo para espectadores en Estados Unidos.

El casting: memoria del show y nuevas caras

Entre los nombres confirmados figuran Adriana Lima, Joan Smalls y Lily Aldridge -símbolos de continuidad- junto a Alex Consani, primera modelo trans que desfila para VS), Yumi Nu, modelo curve y cantante, y Anok Yai. La combinación busca equilibrar el pasado de la marca y el presente.

Cartel musical: el empuje del pop femenino

El espectáculo contará con Karol G como cabeza de cartel -una señal del músculo latino en audiencias globales- y actuaciones de Madison Beer, Missy Elliott y TWICE. El acento musical amplía la vida útil del show en plataformas y refuerza el posicionamiento de Victoria's Secret como evento de cultura pop.