Una estrella de la WNBA se convierte en la primera mujer deportista en desfilar como modelo de Victoria's Secret

La jugadora de baloncesto Angel Reese se convertirá en un referente histórico al ser la primera deportista profesional invitada a desfilar para Victoria's Secret, marcando un antes y un después en la relación entre el deporte y la moda. Con 23 años y 1,91 metros de estatura, la estrella del Chicago Sky será una de las protagonistas del desfile del próximo 15 de octubre, un evento que promete ser mucho más que una cita con la moda.

Reese, conocida por los aficionados como Bayou Barbie o Chi Barbie, ha expresado su enorme ilusión por esta oportunidad única. “Es un gran honor formar parte de un momento tan poderoso que celebra a las mujeres y lo multifacéticas que somos”, declaró a la revista People. Para la jugadora, este paso no solo supone un logro personal, sino también “un momento surrealista que cierra el círculo” en su trayectoria profesional y vital.

La incorporación de Reese a la pasarela marca un punto de inflexión en la historia de Victoria’s Secret, rompiendo con los estereotipos tradicionales del mundo de la moda y abriendo espacio a perfiles diversos. Su presencia representa una apuesta por la fuerza, el talento y la versatilidad de las mujeres, y redefine los estándares de lo que significa ser una modelo en el siglo XXI. “Sé que la energía y la emoción serán inigualables. ¡Estoy lista para ello!”, añadió la deportista, que asegura sentirse preparada para afrontar este nuevo reto fuera de las canchas.

La trayectoria de Angel Reese, tanto en competiciones universitarias como profesionales, la ha consolidado como una de las atletas más influyentes de su generación. Su participación en el desfile es mucho más que una incursión en el mundo de la moda: es también un mensaje de empoderamiento femenino y un símbolo de cómo las mujeres pueden destacar en múltiples ámbitos sin renunciar a ninguna de sus facetas.

Reese recordó además que hace apenas un año asistía como espectadora al desfile: “El año pasado estuve entre el público, completamente inspirada y maravillada por todas las mujeres poderosas que desfilaban, y ahora puedo regresar como un ángel. Esta será una noche inolvidable por la que estaré eternamente agradecida”, confesó.

El paso de Reese por la pasarela supone un cambio significativo en la imagen tradicional del desfile de Victoria’s Secret, que en esta edición busca dar visibilidad a mujeres con perfiles diversos. La jugadora se suma así a una tendencia creciente en la que las figuras del deporte trascienden su ámbito para convertirse en referentes culturales y de estilo.