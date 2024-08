El icono de estilo inesperado: Doña Rogelia

No cabe duda de que la moda sabe bien cómo sorprendernos, pero no esperábamos que lo hiciera tanto como para hacer de Doña Rogelia el último icono de estilo. De acuerdo: es harto posible que ni Hailey Bieber ni Bella Hadid sepan de quién estamos hablando (incluso si eres insultantemente joven, quizás tú tampoco), pero lo cierto es que llevar pañuelos en la cabeza se ha convertido en la tendencia del momento… Y si no, que se lo digan al DJ de moda &ME que más de una vez luce un pañuelo sobre su gorra beisbolera para pinchar. Aunque en realidad, ya había algunas señales de que esto iba a ocurrir. Alexa Chung llevaba un par de años apostando por los headscarves en sus apariciones por la Semana de la Moda de Londres, pero no lo neguemos: la británica es tan estilosa como atrevida, y en ocasiones es necesario esperar a que más personas se sumen a una corriente determinada para sacar el valor necesario para emular sus fórmulas. Al fin y al cabo, cuando tu vida no depende de los likes, a veces se impone la precaución. El momento más icónico de And Just Like That por cuestiones de moda fue sin duda ese en el que Sarah Jessica Parker recorre las calles neoyorquinas con guantes de fregar, un vestido de cuadros de Batsheva y, of course, un pañuelo en clave Doña Rogelia. En la nueva temporada, conscientes de lo importante que es que los looks de la actriz se viralicen por su excentricidad, los responsables de vestuario no han dudado en vestirla ahora con un llamativo sombrero de Maryam Keyhani que ya ha vuelto locas a las redes y que indudablemente se basa en el pañuelo de la temporada previa.

Pero dejemos de lado un segundo adjetivo como ‘excéntrico’, porque la innegable reina del estilo actual, Sabrina Carpenter, también ha querido apostar por esta tendencia al desfilar en el show de Vogue World (ese que por cierto, nadie comprende) con un total look inspirado en los años 40 de Jacquemus en el que CÓMO NO, la pieza clave vuelve a ser un majestuoso pañuelo. En su videoclip Please please please ya nos estaba advirtiendo de que iba a apostar por esta moda al lucir un increíble vestido azul de Alaïa cuya capucha, al llevar el outfit la cantante con gafas de sol de silueta cateye, creaba este efecto.

Sabrina Carpenter con un total look retro IG: @sabrinacarpenter

Beyoncé ha sido la última en apostar por esta moda, que como demuestra también Carpenter, queda muy sensual con un lipstick rojo. Porque ahí está la clave para que los pañuelos a la cabeza no parezcan fruto de un disfraz: apostar por un maquillaje en clave pin up.

Beyoncé vestida en estilo pin up IG: @beyonce

Pero ojo, porque si antes hablábamos de Alexa Chung como de una auténtica trendsetter y como de una experta a la hora de innovar, Hailey Bieber llevó en Coachella el riesgo a un nuevo nivel al llevar su pañuelo sobre una gorra de Fila, demostrando que existe un lady deportivo para esta moda. Este curioso mix se lo vimos llevar a Rihanna en 2017, aunque la cantante prefirió apostar por una gorra de Supreme, mientras que la influencer Alicia Roddy repite en la actualidad en tantas ocasiones esta sinfonía estilística, que podríamos decir sin temor a equivocarnos que es la que mejor domina la complicada fórmula de llevar el pañuelo por encima de la gorra.

Por cierto: si estás pensando que por qué demonios querría alguien inspirarse en Doña Rogelia, lo comprendemos perfectamente: has de saber que quien llevaba a la perfección este estilo era Audrey Hepburn, por lo que entendemos bien que prefieras aclarar que te quieres inspirar en ella. Lo realmente divertido de esta tendencia, que por cierto es perfecta para proteger al cabello de los rayos ultravioleta, es que si sumas al look gafas de sol, puedes parecer una celebridad que intenta pasar desapercibida. Por lo que si no consigues ser el centro de todas las miradas, no digas que no te lo advertimos. Si doña Rogelia no es solo recordada por su afilada lengua, sino también por su pañuelo, es porque esta tendencia deja huella.