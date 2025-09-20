El jersey de rombos es el clásico que vuelve a ser imprescindible este otoño

El otoño pasado me hice con un jersey de rombos en Zara y, en cuanto bajan las temperaturas, siempre es de los primeros que saco del armario. Aún es pronto para empezar a llevar este tipo de punto pero vivo en el norte y sé que no tardaré mucho. Me encanta este estampado porque encaja muy bien con la estética preppy y college que vuelve con fuerza esta temporada. Así que, si te gusta tanto como a mí, mejor fichar ya estos modelos porque, aunque el frío tarde en llegar, las prendas vuelan de las tiendas.

Touché Privé

Jersey de punto marrón y beige con rombos de Touché Privé (49,95€) Zalando

Este jersey en marrón y beige es de esas prendas atemporales que siempre encuentran su hueco en el armario. Su mayor atractivo está en lo bien que se integra con la gama de tonos chocolate que marca la temporada y combina de maravilla con pantalones beige o vaqueros claros. También puedes darle un aire distinto con una falda satinada o con un pantalón de pana, dos opciones muy de otoño. El corte amplio y relajado lo convierte además en un aliado cómodo para el día a día.

Tommy Hilfiger

Jersey de punto con rombos y cuello polo (79,90€) Tommy Hilfiger

Los polos son tendencia esta temporada, y Tommy Hilfiger lo aplica a un jersey de algodón con rombos y botones en el escote. Es un diseño que aporta un aire distinto dentro de este estampado clásico. El contraste de colores lo convierte en una prenda versátil que funciona igual con vaqueros rectos o acampanados y zapatillas. Una opción perfecta si buscas algo diferente sin perder la esencia preppy.

H&M

Jersey en punto jacquard gris jaspeado con rombos (34,99€) H&M

En H&M hemos encontrado un diseño en punto jacquard gris jaspeado con dibujo de rombos y un corte holgado que encaja bien en looks de diario. Nos lo pondríamos con un pichi vaquero, aunque también puedes combinarlo con pantalones de pinzas para darle un aire más pulido. El detalle de las aberturas laterales deja asomar la prenda de debajo y permite jugar con capas, una de las grandes tendencias de esta temporada.

Parfois

Jersey de punto con rombos y bordado en gris, burdeos y crudo (35,99€) Parfois

En Parfois puedes encontrar este jersey gris de escote en V, adornado con rombos en burdeos, crudo y azul celeste, rematados con bordados y pequeños flecos. Es una opción distinta dentro de este estampado tan clásico, que puedes combinar con una falda midi fluida y bailarinas o llevar con un pantalón de traje y mocasines, creando un look equilibrado y muy de temporada.

Next

Jersey de punto azul marino y verde con rombos grandes de Next (44€) Zalando

La propuesta de Next juega con rombos grandes en tonos azules y verde, un contraste que le da un aire retro muy reconocible. Es un diseño llamativo dentro de esta selección, ideal si quieres salir de los tonos neutros. Lo llevaríamos con vaqueros y deportivas para un look casual muy actual, y también combina muy bien con una minifalda y botas altas si quieres apostar por la estética college.

Los rombos tienen esa capacidad de adaptarse a cada otoño-invierno sin perder su esencia. Lo vemos en diseños variados que confirman que, temporada tras temporada, sigue siendo un estampado que nunca desaparece del todo.