El vestido de alta costura de Rocío Camacho en su preboda: tul drapeado, hombros descubiertos y bordados de cristal

Si algo tienen en común las novias del universo influencer es que saben cómo convertir cada aparición previa al gran día en una auténtica pasarela de estilo. Y Rocío Camacho no ha sido la excepción. La manchega ha iniciado el fin de semana más importante de su vida con una preboda de ensueño en Madrid junto a su prometido, el agente deportivo de tenistas, Guillermo Aylon, donde reunió a familia y amigos para calentar motores antes del sí, quiero.

Para una ocasión tan única y especial como esta, la creadora de contenido ha confiado en Victoria Colección, firma española de Vicky Martín Berrocal a la que está muy ligada, para dar forma a un look con el que dejó claro que la alta costura también tiene cabida en un evento más relajado como la preboda. A continuación te contamos todos los detalles.

Un diseño de Victoria Colección pensado para brillar

El vestido elegido por Rocío es una pieza de alta costura confeccionada en crepé blanco roto, con escote bardot y hombros al descubierto que aportaban frescura y sensualidad a partes iguales. El patrón, de líneas limpias y minimalistas, se elevaba gracias a un delicado drapeado en la parte superior y a la cuidada construcción que realzaba la figura femenina de manera natural.

La magia, sin embargo, residía en los detalles: el diseño incorporaba bordados de cristal hechos a mano que recorrían el cuerpo, generando un juego de luz sutil en cada movimiento. Este detalle no solo aportaba sofisticación, sino que transmitía ese halo de exclusividad propio de la alta costura. Según nos cuentan desde el equipo de Victoria Colección, el vestido fue concebido como "una pieza capaz de fusionar tradición y vanguardia, reflejando la elegancia atemporal de la novia española contemporánea". Una declaración de intenciones que Rocío defendió con total naturalidad.

La silueta midi del diseño lo convertía en una opción perfecta para una preboda: sofisticada, pero con un punto funcional y ligero que encajaba a la perfección con el ambiente festivo y cercano de la celebración. Un look pensado para ser recordado, pero también para ser vivido.

Boceto vestido preboda Rocío Camacho. Victoria Colección

El detalle inesperado: zapatos azules

Si hay un gesto que elevó todavía más el look fue la elección de los zapatos de salón azules con broche joya. Se trata del icónico modelo 'Hangisi' de Manolo Blahnik que puso de moda un icono de estilo como nuestra querida Carrie Bradshaw. En los pies de la influencer se convierten en toda una reinterpretación fresca y moderna de la tradición de algo azul que muchas novias mantienen en su gran día, pero que en este caso Rocío llevó con antelación en su preboda. El contraste con el blanco del vestido fue la guinda perfecta, aportando personalidad y cerrando un estilismo que combina a la perfección con su estilo romántico y sofisticado.

Con este look de preboda, Rocío Camacho marca el inicio del que será sin lugar a dudas uno de los fines de semana más inolvidables de su vida. Y si la preboda ha dejado este nivel, solo podemos imaginar lo que está por venir en la boda.