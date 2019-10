Mery Turiel se desmiente y abre la veda . Aunque hace unas semanas te dijéramos que se puede aparentemente vivir todo el otoño con un solo look , ahora que la influencer nos ha mostrado el vestido de punto más bonito de Zara vamos a tener que pensárnoslo. Además ¿qué mejor estación que esta que atravesamos para llevar con estilo botas y vestidos midi y largos ? Por si fuera poco, aunque el vestido de Turiel parezca finito y fluido, realmente es gordito y de punto así que puedes tener la garantía de que con él, y un abrigo como aquel con el que ella misma nos conquistó hace unos días , no tendrás ápice de frío.

Lo cierto es que la combinación negro- beige nos parece una de las más elegantes y sofisticadas del otoño. Además, mezclar punto y ante hace que nuestro outfit coja textura y estilo. Por eso, no cambiaríamos nada del look de Turiel y no se nos ocurre un calzado que pueda quedar mejor. ¿Has echado ya un vistazo a nuestra selección de botas de moda? Lo que quizá sí te haga falta, sobre todo de cara a llevar este vestido en las semanas venideras, es una biker de cuero como la de Paula Echevarría o bien un abrigo low cost que puedas encontrar en tus tiendas habituales favoritas. La elegancia nunca fue tan cómoda. No descartes llevar este vestido a algún evento importante. Si te decantas por botas negras tipo mosqueteras y una estola de pelo sintético en color marrón y mezcla de crema, triunfarás. Advertida estás.