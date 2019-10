Por mucho que los monos vaqueros solucionen en términos de estilo nuestros looks de otoño este año, está claro que cuando llega el frío hay una prenda que no puede faltar en nuestro armario. Es momento de poner en nuestro radar los abrigos y cazadoras que más se llevan. Nosotras ya hemos fichado cinco tendencias que no puedes dejar escapar. ¿Nos acompañas?

Abrigo oversize