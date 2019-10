Nos ha quedado la mar de claro. Paula Echevarría apuesta al 100% por el tejido de moda de la temporada. ¿Todavía no sabes de cuál se trata? Hablamos del cuero. La actriz estrenaba unos pantalones pitillo en polipiel con motivo de su último viaje a Londres y nos conquistaba por completo. Pero es que, además, Lara Álvarez también apostaba por una minifalda con tachas de efecto cuero hace unos días. ¡Y ellas no han sido las únicas! Es un hecho: este otoño- invierno 2019/20 toca sacar nuestra vena rockera para apostar por estilismos como el que Paula Echevarría ha lucido en la última campaña de Tous Jewellery que ha protagonizado. Si todavía no has visto las imágenes, fíjate en la que la celeb ha subido a su perfil personal de Instagram. Te la mostramos bajo estas líneas.