10 series y libros de moda para ver en tus vacaciones este mes de agosto

Lo hagas de manera consciente o inconsciente, durante la temporada de verano solemos tener más tiempo para nuestro ocio favorito. Sea para quedarte en el sofá de tu casa o para bajar a la playa, siempre buscamos un entretenimiento que nos ayude a que las horas sean más amenas. Ahora bien, ¿eres más del team leer una novela o del esperar a que la produzcan en formato serie o película? Porque lo cierto es que, cuando tenemos que estar relajados en un lugar, la mayoría de veces optamos por o bien comenzar las novedades en lectura o bien empezar las series más vistas y que tanto deseabas ver (pero, que nunca has tenido la ocasión perfecta).

Pues, como buenas editoras de moda, llevamos este escenario a nuestro campo para hablar sobre todas aquellas series y libros de moda que son (casi) imprescindibles que leas o veas en algún momento de tu vida. Primero de todo, prometemos que, además de aprender sobre este mundo, también comprenderás más la importancia de estar bien informado en nuestra especialidad. Dicho esto, sabemos que existen tanto libros como series clásicas que son manual de principiantes de las expertas de moda. Hablamos de 'El diablo viste de Prada' o 'El pequeño libro de Chanel'. No obstante, en los últimos años, hemos fichado aquellos proyectos que, de manera intencionada o no, nos dan lecciones de moda que, en estos momentos o en un futuro, nos servirán de mucho.

Como agosto es un mes en el que muchos de nosotros nos vamos de vacaciones de verano, es importante repasar todos los libros o series que hablan de moda para tus momentos de desconexión en la playa bajo la sombrilla o mientras viajas. Por lo que, siempre es buen momento para ver la cuarta temporada de 'Emily en París'o descubrir la trayectoria de Cristóbal Balenciaga en Disney +, así como repetir tu obsesión por 'The Bold Type' en Apple TV. Lo mismo ocurre con la lectura. Uno de los consejos para cazar las tendencias a tiempo, es conocer la identidad de la firma de lujo. Es por ello, que los libros dedicados a estudiar la historia de estas casas, son totalmente relevantes.

Cuarta temporada de 'Emily en París', en Netflix

Muchas estábamos esperando con ansias la cita con nuestra estadounidense favorita. En esta cuarta temporada, Emily Cooper continuará su relación con Gabriel, sabiendo que espera un bebé de Camille. No obstante, Alfie también estará presente en el corazón de la estadounidense. Obviamente, a lo largo de los episodios, no perderemos de vista todos los looks de Emily (adaptando su estilo estadounidense al francés) o los estilismos de jefaza de Sylvie.

'Cristóbal Balenciaga', en Disney+

La serie 'Cristóbal Balenciaga' explica el recorrido profesional del diseñador de Guetaria, desde su exilio a París hasta su desvinculación con la moda debido a su odiado prêt-à-porter. Descubrirás cómo pasa a ser un diseñador común en sus inicios a convertirse en el claro referente de la costura, así como de los volúmenes en las prendas. Además de conocer el testimonio de otros diseñadores (como Christian Dior, Chanel o Hubert de Givenchy) sobre el minucioso trabajo del protagonista.

'The Bold Type', en Apple TV

¿Alguna vez has soñado a dedicarte a la moda con tu grupo de amigas? Pues así trata la trama de 'The Bold Type'. Sin ir más lejos, explica los mejores y peores momentos de un grupo de tres amigas que trabajan en la misma revista de moda femenina llamada Scarlet. Conocerás a Jane Sloan (una escritora recién ascendida), Kat Edison (la directora de medios sociales) y Sutton Brady (asistente de estilismo).

'Next in Fashion', en Netflix

Más que una serie, diríamos que es un programa televisivo que se emite en Netflix. En los últimos años, 'Next in Fashion' ha sido uno de los proyectos más vistos de la plataforma en streaming, sobre todo, por la incorporación de Gigi Hadid en la segunda temporada como parte del jurado. Cada concursante (diseñadores emergentes) compiten entre ellos para impresionar a los jueces con sus diseños en base a unas directrices y objetivos.

'Velvet', en Prime Video

Hablamos de una de las series españolas más clásicas, protagonizada por Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre. Narra la historia (repleta de moda y elegancia) de un grupo de unos personajes de la alta sociedad durante la época del franquismo. Está centrada en la catástrofe que supuso la desaparición de la alta costura y la aparición del prêt-à-porter para la moda española.

'Aquel verano en París', de Jose Luis Díez-Garde (21 euros)

'Aquel verano en París'. Jose Luis Díez-Garde

'Aquel verano en París' narra la historia del mundo de la alta costura y su lucha por mantenerse a flote al final de la Segunda Guerra Mundial, centrándose en la trayectoria profesional de Cristobal Balenciaga. Se centra en la vida de dos mujeres con dos vidas distintas. Por un lado, tenemos el personaje de Mati que consigue su sueño: trabajar para la casa Balenciaga. Por otro lado, está Doña Julia, que solo aspira a coronarse como la reina de la alta sociedad europea con una fiesta donde la estrella sería el vestido de su hija.

Libro catwalk de Yves Saint Laurent, de Thames & Hudson (60 euros)

Libro catwalk de Yves Saint Laurent. Zara Home

Tener este tipo de libros es todo un clásico, tanto para nutrirte de información básica de cada una de las casas de lujo, como para decorar tu hogar. Sin ir más lejos, este libro te explica la historia (desde principio a fin) de Yves Saint Laurent, así como las fotografías de cada uno de los diseños que ha presentado en todos sus desfiles. Estos libros existen de otras firmas de lujo, como Chanel o Prada.

'Valentino: Themes and Variations', de Pamela Golbin (64 euros)

'Valentino: Themes and Variations'. Pamela Golbin

Como en el libro anterior, se explica toda la trayectoria de la casa italiana. Desde sus inicios en el mundo del lujo hasta sus diseños en los desfiles o Semana de la Moda. Si eres una gran amante de la firma o quieres saber mucho más sobre ella, este es un libro que marcará la diferencia en cuanto a tu conocimiento.

'Pequeño libro de moda en París', de Aloïs Guinut (17 euros)

'Pequeño libro de moda en París'. Aloïs Guinut

Narra la importancia del sector de la moda en la capital francesa. Desde el lujo emblemático de Chanel, Dior y Saint Laurent hasta la sofisticación natural de la parisina típica, el estilo de la ciudad se reproduce en todo el mundo. Una preciosa guía ilustrada de los estilismos, los diseñadores y los iconos imperecederos que representan a la ciudad de la luz.

'Carolina Herrera: Colormania', de Carolina Herrera (88 euros)

'Carolina Herrera: Colormania'. Carolina Herrera

Se trata de una serie de imágenes colaborativas con la fotógrafa Elizaveta Porodina, que presenta el estilo pictórico atemporal característico de la artista, un efecto logrado a través de complejas técnicas y equipos de iluminación, que capturan las colecciones en evolución de la marca diseñadas por el director creativo Wes Gordon con una luz de ensueño y de otro mundo.

Si hemos conseguido que te pases todas tus vacaciones de agosto leyendo estas lecturas o viciándote las series que más hablan de moda, nuestro objetivo estará cumplido.