7 vestidos 'low cost' para copiar el estilo 'Bridgerton' del que todo el mundo habla

La fiebre de 'Los Bridgerton' ha vuelto con la historia romántica de Penelope Featherington y Colin Bridgerton. El pasado 13 de mayo se estrenó la esperada tercera temporada y ahora las fans de la serie están ansiosas por ver la segunda parte de esta el 13 de junio. Como las anteriores temporadas, 'Los Bridgerton' se ha convertido en uno de los proyectos más aclamados y vistos de la plataforma en streaming Netflix. Bien es cierto que la adaptación de las novelas de amor de Julia Quinn ha enganchado de principio a fin, pero los estilismos propios de la clase alta de Londres de La Regencia, los looks de maquillaje y los peinados han sido los detalles que más han llamado la atención. La revolución ha sido tan sonada que hasta las marcas low cost se han sumado a la tendencia de 'Los Bridgerton' en todos los sentidos. Desde la decoración de hogar de Primark hasta los vestidos románticos y coquetos de Zara o Mango. Y no es una microtendencia que pronto va a desaparecer, sino que todas las influencers están imitando los looks de los personajes de 'Los Bridgerton' para integrarse en la serie. Y si no nos crees, solamente tienes que entrar en las redes sociales para ver todos los looks de las celebridades y sus get ready with me.

Toda fan de 'Los Bridgerton' sabe cómo son todos los looks de los personajes como Penelope Featherington, Daphne Bridgerton o Kate Sharma. Hablamos de vestidos de silueta recta y nada ajustadas de efecto satinado y con estampados de flores en la mayoría de ocasiones. Los escotes suelen ser redondos y pronunciados y las mangas abullonadas. También, estos vestidos están decorados con fruncidos y bordados, así como son protagonizados por colores suaves y neutros. Pues bien, las marcas españolas como Zara, Sfera o Mango han lanzado una serie de vestidos con los que podríamos grabar una toma de 'Los Bridgerton'. Eso sí, renovados y actualizados a estos momentos y en todos los cortes: mini, midi y maxi. H&M también se ha unido a esta tendencia con los vestidos más primaverales y que mejor sientan a todas las mujeres de todas las edades. No cabe duda de que podemos lucir estos vestidos económicos y modernos a la vez, puesto que el estampado de flores también es una de las tendencias de primavera-verano 2024. Incluso los estilismos de la serie han inspirado para nuestros próximos looks de invitada a bodas, bautizos y comuniones.

Vestido fruncido, de H&M (40 euros)

Vestido fruncido. H&M

Vestido con mangas abullonadas, de H&M (40 euros)

Vestido con mangas abullonadas. Mango

Vestido colorido, de Sfera (26 euros)

Vestido colorido. Sfera

Vestido de lino, de Mango (36 euros)

Vestido de lino. Mango

Vestido corto, de Mango (28 euros)

Vestido corto. Mango

Vestido encorsetado, de Zara (40 euros)

Vestido encorsetado. Zara

Vestido de tirantes midi, de Zara (40 euros)

Vestido de tirantes midi. Zara

No es casualidad que justamente se una el estampado floral como una de las tendencias más llevadas durante la primavera con el estreno de la tercera temporada de 'Los Bridgerton' con los looks más deseados por todas las fans.