The New Look, la nueva serie de Apple TV que narra la rivalidad entre dos grandes casas de moda: Christian Dior y Coco Chanel

Si eres una amante de la moda y te gusta indagar en los entresijos de esta industria tan importante en el mundo entero, estás de suerte. Gracias a Internet y a las distintas plataformas de streaming, podemos encontrar un sinfín de podcast de moda y belleza con los que aprender y ahondar un poco más sobre la historia y el comienzo de diseñadores emergentes y consagrados y las tendencias que surgen cada temporada a partir de las pasarelas de Fashion Week del mundo entero, siendo cuatro las más importantes: Londres, París, Milán, Nueva York, aunque no debemos olvidar la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Sin embargo, si, entre tus hobbies, además de la moda, eres una apasionada de la lectura, puede que ya hayas leído las novedades de libros de este 2023, por lo que es un buen momento para aprender más acerca de esta industria y del recorrido de las grandes casas de moda como Chanel o Dior. Son muchos los libros de moda que puedes encontrar en librerías con los que disfrutar y convertirte en toda una experta de este mundo tan fabuloso. Cabe añadir que, una de las mejores formas de aprender más sobre moda es a través de documentales y series en los que se cuente la historia y el legado de una casa de moda. En este sentido, Apple TV lanzará el próximo febrero la serie 'The New Look', una serie que contará la vida del legendario Christian Dior.

Tanto como si conoces la vida del diseñador como si no, la serie comienza con los primeros pasos de su carrera profesional y es que, muchos no saben que el diseñador parisino, antes de fundar Dior, trabajó para Balmain mano a mano con Lucien Lelong, modista francés en plena Segunda Guerra Mundial cuando París era ocupado por los nazis. Años más tarde, Christian Dior decidía crear su propia marca en la ciudad parisina. ¿De dónde viene el concepto 'New Look', el cual da nombre a la serie? Este término hace referencia a un tipo de silueta que ideó el diseñador en 1947 para la presentación de su primera colección de Alta Costura, "Corolle' en la que la falda amplia, la cinturas de avispa y el cuerpo ceñido eran los claros protagonistas. Este concepto fue un punto de inflexión dentro del mundo de la moda. Christian Dior crea, por tanto, una nueva silueta para la mujer.

'The New Look' Apple TV

A lo largo de los 10 episodios que componen la serie, aparecerán grandes ilustres del mundo de la moda, entre los que destacan la gran diseñadora y rival de la casa Coco Chanel, quien desecha la ideal del 'New Look' vistiendo a una mujer con siluetas holgadas, sencillas y amplias. Protagonizada por Ben Mendelsohn en el papel de Christian Dior, otros de los actores que aparecen en la serie son Juliette Binoche, actriz francesa que da vida a la siempre eterna Coco Chanel, Maisie Williams como Catherine Dior, hermana y mano derecha de Christian Dior y John Malkovich como Lucien Lelong.

La serie que narra la interesante carrera (y vida) de uno de los hitos más importantes de la Historia de la Moda, Christian Dior, se estrenará el próximo 14 de febrero de 2024 en Apple TV.