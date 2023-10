12 disfraces sin edad para celebrar Hallowen de la forma más glamurosa

Aunque, por mucho que lo intentemos, sentimos decirte que ni tú ni ninguna de nosotras va a ser capaz de superar a la reina de los disfraces de Halloween, Heidi Klum que, un año tras otro nos conquista y aterroriza a partes iguales con los disfraces más inesperados y alucinantes, no debemos perder la ilusión porque, siendo mucho menos estridentes y más casuales, como a nosotras nos gusta, podemos crear los mejores disfraces de Halloween sin perder ni un ápice de glamour. No, no pienses en disfrazarte de calabaza porque eso ya está muy visto, aunque si le das un toque especial a tu disfraz de enfermera, puede que no quede mal del todo. El icónicomaquillajede Catrina siempre será un acierto y no te hará falta pensar en un look demasiado llamativo, porque tu rostro captará todo el protagonismo. Sin embargo, de damos algunas otras ideas de disfraces para que, independientemente de cual sea tu estilo y tu edad, este Halloween triunfes por todo lo alto:

Cruella de Vill Pinterest

Sencillo, ideal y con efecto tipazo, el disfraz de Kill Bill es uno de los favoritos de las famosas un año tras otro.

Kill Bill Pinterest

La Familia Adams, la opción que nunca falla, la favorita de muchas de nosotras y una de las más fáciles de copiar.

Tan aterradora como llamativa, puedes convertirte en Medusa este 31 de octubre

Medusa Pinterest

Tan elegante como atemporal, el disfraz de mafiosa, de charlestón o llamemos como lo llamemos, siempre será uno de los grandes favoritos.

Mafiosa Pinterest

Si preferimos optar por el color y por los clásicos, siempre podemos convertirnos en la Fiona más glamurosa de nuestra fiesta de Halloween.

Aunque, a simple vista, el disfraz de Barbie no sea el más aterrador, el mensaje que transmite puede dar miedo a más de uno. Además, larga vida al Barbiecore.

Barbie Pinterest

El disfraz de mimo es uno de los más recurrentes, fáciles de conseguir y versátiles, ya que podemos darle mil y una formas distintas.

Mimo Pinterest

Adaptado a tu gusto y customizado de la forma con la que más cómoda te tientas, el maquillaje de Catrina, como te decíamos, siempre es un acierto seguro

Aunque a simple vista pueda no parecer demasiado glamuroso, el disfraz de momia puede convertirse en una de las opciones más sexys de Halloween. Pero recuerda no caer en un disfraz ordinario.

Momia Pinterest

No vamos a negar que en más de una ocasión hemos querido salir a la calle con un hacha. ¡Ahora es el momento!

Asesina Pinterest

Sí, el disfraz de pirata siempre será una buena opción y nosotras nunca nos cansaremos de él

Pirata Pinterest

Y es que, entre tanta inspiración, no podemos pensar en otra cosa que no sea el look con el que vamos a arrasar el próximo 31 de octubre.