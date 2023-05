Heidi Klum deslumbra en Cannes con un vestido de lo más arriesgado (con aberturas en el escote) antes de cumplir 50 años

El ritmo no para en el Festival de Cannes, después de que nuestras influencers, Marta Lozano y Marta Díaz, dejaran el listón muy alto, ha llegado Heidi Klum con este vestido de lo más arriesgado. Marta Lozano ha vuelto a deslumbrar en la alfombra roja Festival de Cannes por tercer año consecutivo y apostando por moda española. Y es que como ya sabéis estamos ante una de las semanas favoritas para todo amante de la moda que se precie para analizar todos los looks de esta 76º edición del Festival de Cannes. Aunque eso sí, este año nos están faltando los estilismos de altura que tuvimos el año pasado con Penélope Cruz y Ana de Armas, las influencers españolas nos están representando muy bien, y Marta Lozano con moda española. Si el otro día fueron Teresa Andrés con una melena de sirena o Amaia Salamanca o la influencer valenciana la que ha deslumbrado a todos en la alfombra roja con este maravilloso diseño de Atelier Pronovias diseñado especialmente para ella. Y también Marta Díaz, hoy es Heidi Klum lo que ha deslumbrado en la alfombra roja con este diseño de lo más sexy antes de cumplir 50 años.

Heidi ha logrado convertirse en la protagonista de la proyección de The Pot-Au-Feu a tan solo una semana de cumplir los 50 años. Y lo ha hecho con un vestido amarillo con la tendencia 'cut out' al escote que dejaba al descubierto su envidiable figura. Íbamos a decir que necesitamos el secreto para llegar a los 50 así, pero para que nos vamos a engañar, ni a los 30 lo estamos. Es lo que tiene ser periodista y no modelo.

The Pot-au-Feu - Premiere - 76th Cannes Film Festival KRISTY SPAROW / POOL EFE

Firmado por la prestigiosa firma Zuhair Murad, el vestido que lució Heidi Klum contaba con una gran abertura con tirantes cruzados en la zona del escote y falda larga fluida también contaba con un gran recorte que le llegaba a la modelo hasta su cadera. Un diseño de lo más sexy y explosivo para esta alfombra roja del Festival de Cannes 2023.