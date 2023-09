Boston, aventura otoñal a las puertas de Halloween

En otoño, las temperaturas, colores, aromas, texturas y sabores invitan a vivir a un ritmo más pausado, ideal para muchos viajeros para hacer una escapada, improvisada o no, y es que bajo el hechizo de las hojas que caen y el brillo de las luces invernales algunos destinos se transforman en escenarios de ensueño. Un buen ejemplo de ello es Boston y sus alrededores, ya que los bellos jardines de la ciudad, como el de Boston Common, se tiñen con la paleta cálida que caracteriza a esta estación. Sin olvidar que en estos meses su clima es muy agradable y anima tanto a recorrer sus históricas calles repletas de secretos de la Revolución Americana como a descubrir sus icónicos rascacielos, un bello contraste arquitectónico que no deja indiferente a nadie.

Además, su agenda se llena de eventos especiales, como los tours de Halloween; conciertos; el Oktoberfest, fundamental para los amantes de la cerveza; o incluso el desfile de Acción de Gracias que podrá ver en la cercana localidad de Plymouth, contagiándose del espíritu americano.

Por otro lado, si está pensando en vivir una Navidad diferente, debe saber que Boston es ideal para ello, pues se contagia, incluso ya desde finales de noviembre, con un bonito espíritu navideño que se plasma en diferentes actividades: desde ver el encendido del gran árbol de Faneuil Hall Marketplace hasta recorrer los mercadillos navideños, como el de Snowport, en el puerto, o el de SoWa Winter Festival, y, por supuesto, pasear por Beacon Hill, donde las casas de estilo victoriano deslumbran con sus decoraciones, meticulosamente preparadas con gran ilusión por las familias durante días.

Un recorrido por sus imprescindibles

Dejando a un lado la interesante agenda que tiene Boston para los próximos meses, no podemos evitar recomendarle que también descubra su lado más cultural e histórico, algo que podrá hacerlo con el Freedom Trail, que pasa por dieciséis lugares históricos, como la Casa del Estado de Massachusetts, el Cementerio de Granary y la Estatua de Benjamin Franklin.

Después de explorar su riqueza histórica, adéntrese ahora en su fascinante escena cultural. No se pierda el Museo de Bellas Artes, que alberga la segunda colección permanente más grande de todo el país, y el Museo de la Ciencia, con más de 700 exhibiciones interactivas que cautivarán no solo a los más pequeños. Y un apunte, si le gusta la vida marina, no deje de visitar el Acuario de Nueva Inglaterra, con más de 20000 animales marinos de más de 600 especies diferentes; ¡es todo un espectáculo digno de ver!

Otros imprescindibles en la siempre seductora Boston son el Newbury Street, una calle muy turística donde ver casas victorianas del siglo XIX; la Catedral de Santa Cruz; o Quincy Market, donde podrá disfrutar de una maravillosa experiencia gastronómica. Aquí queremos detenernos para decirle que Boston es una ciudad donde el aspecto culinario no queda relegado a un segundo plano, pudiendo disfrutar de magníficas experiencias gastronómicas en lugares tan icónicos como el Union Oyster House, reconocido como el restaurante más antiguo del país norteamericano, o el Mike’s Pastry, donde sirven los mejores cannoli de Boston.

Salem, una visita obligada en octubre

Cuando haya disfrutado de la enorme oferta cultural, museística y gastronómica de Boston, le animamos a planear alguna excursión, y Salem, a poco más de 40 minutos, es una elección excelente, especialmente si planifica su viaje en octubre y le atraen los planes originales y diferentes. Como podrá imaginarse, a lo largo de este mes, Salem se llena de fantasmas, calabazas y desfiles de brujas y otros muchos personajes. ¡Es una experiencia tan aterradora como divertida para pequeños y no tan pequeños!

Por otro parte, y vaya en la época que vaya, en Salem podrá acercarse al Witch Dungeon Museum y a la Witch House, además de disfrutar de su arquitectura, ya que atesora la mayor concentración de edificios de la época colonial. Eso, por sí solo, así como atracciones tan interesantes como la réplica del barco «Amistad» —una goleta española en la que hubo una rebelión de esclavos en 1839— hacen que conocer Salem merezca realmente la pena.

Si llegado a este punto se pregunta qué más ofrece Boston y sus alrededores, no dude que es mucho más de lo que le hemos contado, como, por ejemplo, el avistamiento de ballenas, pero resulta imposible mencionarlo todo en un solo artículo. Lo que sí podemos hacer es asegurarle que si viaja a esta capital estadounidense le seducirá por completo, más aún si lo hace en otoño.