12 sandalias atemporales y sencillas para ir a la oficina

Cuando llegan las altas temperaturas, todas las amantes de la moda tenemos que hacer el temido (y amado, según lo mires), cambio de armario. Sí, dejamos atrás todas las prendas más abrigadas que nos han acompañado durante los meses más gélidos del año: los jerséis, las bufandas y los abrigos de plumas, para sacar todas las piezas de lino, los tank tops y las mini faldas. En este sentido, nuestro armario se vuelve mucho más divertido, original y muy colorido. Esta temporada y, teniendo como referencia a las influencers portuguesas, las cuales tienen un estilo versátil, llamativo y en el que todo vale, nuestros looks del día a día se han vuelto una explosión de color. Si bien es cierto que todas ya nos hemos hecho con el chaleco que todas las chicas sevillanas llevan a la oficina, no es la única prenda que sí o sí debemos tener, pues, por ejemplo, los pantalones estampados son tendencia y, por tanto, un must para llevar con camisas de corte oversize de lino y collares maxi. Esta temporada de primavera el calzado que predomina sobre el resto es, sin lugar a dudas, las bailarinas. Las bailarinas mesh están arrasando entre todas las chicas con un estilo muy original, aunque, si queremos algo más discreto, las bailarinas celestes serán la estrella de tu look. Pero, si nos tenemos que quedar con un calzado fresquito y que, a medida que avanza el mes de mayo, ya vamos viendo por las calles de nuestra ciudad, esas son, las sandalias.

En tiendas podemos encontrar sandalias en un sinfín de diseños, estampados y tonalidades. Aunque las sandalias de tiras en color camel son las más básicas, atemporales y sencillas que sí o sí debemos tener, no son las únicas. Por ejemplo, si nuestro estilo es elegante y sofisticado, para ir a la oficina la sandalia perfecta será aquella de tiras con un poco de tacón pues, combinado con unos pantalones (o bermudas) de pinza y una camisa blanca de estilo romántica, conseguiremos un look de diez. Sin embargo, si tu oficina te permite ir con looks más casual y todoterreno, una sandalia plana de tipo pala será la opción más adecuada ya que, inspirados por el estilo tan boho de Sara Carbonero, podremos añadirle un vestido largo. No nos podemos olvidar de las sandalias de tacón, solo aptas para todas aquellas chicas que, tras su jornada laboral, acaben de 'afterwork' con sus amigas, pues, por su versatilidad y elegancia, no parecerá que acabas de pasar largas horas en la oficina. Sin más, te enseñamos un total de 12 sandalias atemporales, sencillas y en tendencia ideales para ir al trabajo.

Sandalia plana tiras con adorno, de Zara (29,95 euros)

Sandalias planas Zara

Sandalia plana piel atada, de Zara (25,95 euros)

Sandalia plana piel atada Zara

Sandalia hebillas, de Zara (29,95 euros)

Sandalia hebillas Zara

Sandalia tacón piel tira tubular, de Zara (49,95 euros)

Sandalia tacón piel tubular Zara

Sandalia tacón, de Sfera (21,99 euros)

Sandalia tacón Sfera

Sandalia tricolor, de Sfera (17,99 euros)

Sandalia tricolor Sfera

Sandalias planas piel leopardo, de Stradivarius (39,99 euros)

Sandalias planas piel leopardo Stradivarius

Cuña yute atada, de Stradivarius (29,99 euros)

Cuña yute atada Stradivarius

Sandalias planas, de Stradivarius (29,99 euros)

Sandalias planas Stradivarius

Sandalias planas piel, de Pull & Bear (29,99 euros)

Sandalias planas piel Pull & Bear

Sandalias tacón tiras, de Pull & Bear (25,99 euros)

Sandalias tacón tiras Pull & Bear

Sandalias planas cruzadas, de Pull & Bear (19,99 euros)

Sandalias planas cruzadas Pull & Bear

Estas son algunas de las sandalias más elegantes, cómodas, sencillas y atemporales con las que vestir esta primavera sea la ocasión que sea.