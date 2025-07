44 años del vestido de novia de Lady Di: cómo su diseño ochentero sigue siendo una referencia

No solamente existen diseños que se convierten en icónicos a lo largo de la historia, sino que también son figuras las que dejan un legado de estilo. En concreto, en este artículo recordamos el vestido de novia de Lady Di tras 44 años de su boda con el príncipe de Gales, actualmente nombrado como Carlos III de Inglaterra. El 29 de julio de 1981 bajaba del coche oficial una joven llamada Diana Spencer para dirigirse a las escalinatas de la Catedral de San Pablo en Londres y convertirse en una de las royals más queridas a nivel internacional. Un momento que todos recordamos enfundada en uno de los vestidos de novia más emblemáticos de la historia y que, a día de hoy, sigue siendo toda una referencia.

Pocas integrantes de la realeza han apostado por el estilo maximalista (siguiendo la idea del más es más) triunfando en el intento. Figuras de gran calibre como la Reina Letizia, Grace Kelly, Carolina de Mónaco o Kate Middleton apostaron por la sutileza y el minimalismo en sus respectivas indumentarias, convirtiéndose también en los diseños más rememorados y que han servido a modo de inspiración para muchas bridals. No obstante, Lady Di marcó un antes y un después en la corona británica con el vestido de novia confeccionado por David y Elizabeth Emanuel, apostando por la estética exagerada que se caracterizaba en dicha década. Y lo cierto es que logró cautivar la atención de todos los espectadores durante este día. Tal es su valor significativo, y la delicadeza de su material, que solamente se expone en el palacio de Kensington cada cinco años.

Los detalles del vestido de novia de Lady Di tras 44 años

De inspiración victoriana con un aire romántico, Diana de Gales se presentaba a pocos minutos de dar el 'sí quiero' con un vestido de novia al estilo princesa confeccionado con tafetán de seda marfil adornado con un encaje antiguo, especialmente con encaje Carrickmacross del siglo XI, así como con 10.000 perlas y lentejuelas bordadas a mano. Sin duda alguna, presentaba todos los detalles que definían a la perfección el estilo de los 80: cuerpo perfectamente ajustado de escote en pico decorado con volantes que daban volumen al estilismo, mangas abullonadas y falda voluminosa. Lo que más impresionó fue la infinita cola de 7,62 metros, la más larga de todos los looks nupciales de las bodas británicas. Lo completó con un velo de tul de seda de más de 140 metros de longitud sujeto con una tiara Spencer de la familia de la monarca, así como con unos zapatos de Clive Shilton, protagonizados con corazones bordados, 542 lentejuelas y 132 perlas.

Vestido de novia de Lady Di. Gtres

Este no fue el único diseño previsto para la boda de Diana de Gales y Carlos II. Como prevención, los diseñadores también confeccionaron otro (pero, no llegaron a terminarlo) por si en algún momento se filtraba en prensa los detalles del vestido de novia de la royal. De hecho, estuvo presente en todos los procesos de la creación, pero no fue hasta escasos días de la ceremonia cuando descubrió finalmente cómo era, incluso algunos detalles fueron totalmente secretos para ella, puesto que uno de los propósitos de David y Elizabeth Emanuel era sorprender a Lady Di. Entre estos, fue un pequeño amuleto de oro en forma de herradura, cosido dentro del vestido para la buena suerte.

Vestido de novia de Lady Di. Gtres

¿Por qué sigue siendo un icono de la moda?

Bien es cierto que, las tendencias de novias 2025 se centran en la corriente minimalista con una inclinación bohemia o effortless. Sin embargo, el vestido de novia de Diana de Gales es toda una referencia, estemos en el año que estemos. Existen algunos toques que a día de hoy vemos en los looks nupciales, como son las mangas abullonadas, los detalles de los volantes para dar un mayor movimiento, los lazos o los encajes. Es decir, hablamos de adornos o patrones que todavía encontramos en las indumentarias contemporáneas de las bridals. Asimismo, como sabemos, la moda es cíclica y los años 80 están volviendo a los armarios y, dentro de este regreso nostálgico, también tiene cabida este sector.

Vestido de novia de Lady Di. Gtres

Tras 44 años de la boda de Lady Di y Carlos II, su vestido de novia es toda una fuente de inspiración para las bridals. Sin ninguna duda, es todo un símbolo de la década de los 80 y toda una muestra de un diseño atemporal que ha dejado un legado.